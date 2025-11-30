No hay registro de encuesta a boca de urna de Poll HN que sitúa mejor a Rixi Moncada

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que atribuye a Poll HN una supuesta encuesta de boca de urna que coloca a la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, como ganadora parcial de las elecciones generales de 2025.
Sin embargo, la información es falsa. No existe ningún registro oficial que respalde la autenticidad de la imagen, y tampoco se ha encontrado referencia alguna sobre la existencia de una encuestadora con el nombre Poll HN.
“Elecciones generales Honduras 2025. Trasciende el primer corte de boca de urna de las 10:00am. Posiciona como primer lugar a Rixi Moncada. Honduras ya decidió”, dice literalmente una entrada en X/Twitter, visualizada más de 35,000 veces desde el 30 de noviembre.
El bulo electoral fue amplificado por Fausto Cálix, director de Aduanas, y Gerardo Torres, vicecanciller de la República.
Honduras celebra este domingo 30 de noviembre una jornada decisiva que definirá la Presidencia de la República, así como la integración del Congreso Nacional, compuesto por 128 diputados, y otros cargos que gobernarán el país durante el período 2026-2030.
No hay registro
Las pesquisas realizadas por EH Verifica no encontraron ningún registro, ni en redes sociales ni en la web, de la supuesta encuestadora (a boca de urna) responsable de la imagen que posiciona a Rixi Moncada como ganadora parcial de las elecciones generales de 2025.
Una búsqueda inversa en Google, utilizando la imagen en circulación, tampoco arrojó resultados que permitan identificar a la encuestadora o aportar información adicional sobre la gráfica compartida.
Durante la revisión en X/Twitter, se localizó la publicación más antigua del contenido, difundida desde el perfil “Bodoque Catracho”.
Esta publicación fue posteriormente replicada por funcionarios del actual gobierno. Sin embargo, ninguna de las réplicas indica el origen de la supuesta encuesta.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Halla reiteró su llamado a los medios de comunicación a no difundir presuntas encuestas a boca de urna que presenten ganadores, ya que su divulgación constituye una infracción según la Ley Electoral vigente.
En conclusión, no existe evidencia del origen o autenticidad de la supuesta encuesta que posiciona a Rixi Moncada como ganadora parcial, por lo que la afirmación es falsa.