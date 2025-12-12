Publicación de Asfura sobre Aldana proviene de cuenta que suplanta su identidad

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en Facebook atribuida a Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, compartió una fotografía junto al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, acompañada del mensaje “respeto a la voluntad popular”, relacionado con el traspaso de mando de la alcaldía en el periodo 2022-2026. Sin embargo, la cuenta oficial de Facebook verificada del candidato no contiene tal contenido. El mensaje fue difundido desde una cuenta, creada en 2023, que ha replicado publicaciones atribuidas erróneamente a Asfura. “Hace 4 años le entregue el bastón de mando a Jorge Aldana en Tegucigalpa, la democracia es aceptar la voluntad de la mayoría, como democráta he sido coherente en mis actos”, dice textualmente una publicación viral en Facebook difundida desde el 9 de diciembre de 2025 y compartida más de 200 veces.

Asfura, mantiene la ventaja sobre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, tras las elecciones generales del 30 de noviembre. Con el 99.40% de las actas procesadas, aún quedan pendientes de revisión más de 2,700 actas con inconsistencias, que podrían representar más de 500,000 votos, al 12 de diciembre del 2025. A nivel municipal, la contienda por la Alcaldía del Distrito Central continúa cerrada. Juan Diego Zelaya (37.95%), del Partido Nacional, conserva una diferencia de 570 votos sobre Aldana (37.81%), del Partido Libertad y Refundación (Libre). La Ley Electoral otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta 30 días calendario después de los comicios para emitir la declaratoria definitiva.

Perfil falso

Una búsqueda inversa constató que la imagen fue tomada por EL HERALDO durante la ceremonia de toma de posesión de Jorge Aldana, el 25 de enero de 2022, evento en el que Asfura asistió como alcalde saliente. Al revisar el perfil que publicó la publicación viral, EH Verifica comprobó que no corresponde a la cuenta oficial del candidato. El usuario, que usurpa a Asfura, fue creado en junio de 2023 y tiene cerca de 6,000 seguidores, mientras que la verificada –que data desde agosto de 2012– supera los 172,000. Esta pesquisa demuestra que no existe ninguna publicación reciente en la página verificada en la que Asfura se refiera a “aceptar la voluntad de la mayoría” ni haga alusión a Aldana. La última publicación de la cuenta original fue hecha el 4 de diciembre de 2025, que contenía un llamado a la paciencia mientras avanzaba el procesamiento del CNE.