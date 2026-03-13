Video de supuestos soldados hondureños abordando un avión militar en Palmerola es falso

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra a decenas de militares hondureños abordando una aeronave en la base aérea de Soto Cano, en Palmerola, Comayagua. Sin embargo, el video es falso. No hay registros públicos que confirmen que este hecho haya ocurrido. Además, un análisis visual de EH Verifica y herramientas de detección de inteligencia artificial (IA) indican que el contenido fue creado digitalmente. “La Base A é rea Soto Cano, conocida como Palmerola, ubicada en Comayagua, Honduras”, dice textualmente en el texto sobrepuesto en el video de TikTok, compartido más de 500 veces desde el 11 de marzo de 2026.

Hace dos semanas comenzó una escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha desencadenado una serie de ataques y represalias entre las partes involucradas. Bombardeos atribuidos a una operación militar estadounidense el 28 de febrero contra territorio iraní habrían provocado la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí. En medio de las tensiones generadas tras la supuesta muerte de Jameneí, se informó que su hijo, Mojtaba Jameneí, fue designado como sucesor. Según fuentes citadas en reportes estadounidenses, Mojtaba Jameneí también habría resultado herido durante los enfrentamientos. En paralelo, Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al paradero de líderes iraníes, entre ellos Mojtaba Jameneí. El conflicto en Medio Oriente ha afectado a Honduras, principalmente con el aumento de los precios del combustible. El secretario de Energía, Eduardo Oviedo, advirtió que el precio del diésel podría subir hasta 12 lempiras por galón a partir del lunes 16 de marzo.

Sin registro

Una búsqueda con palabras clave como “militares + abordan + avión + base aérea + Palmerola + 2026” no arrojó resultados en medios de comunicación ni registros públicos que confirmen que el hecho mostrado en el video haya ocurrido. Tampoco se encontraron reportes oficiales en las cuentas de la Secretaría de Defensa de Honduras ( X e Instagram ) ni las Fuerzas Armadas ( Facebook , X , Instagram ) que documenten un operativo en el que militares hondureños aborden una aeronave en la base aérea de Palmerola. Asimismo, se realizó un análisis de varios fotogramas clave extraídos del video, pero este procedimiento tampoco arrojó coincidencias con registros previos ni con imágenes auténticas disponibles en internet.

Contenido de IA

EH Verifica realizó un análisis visual que reveló varias anomalías típicas de contenidos generados mediante inteligencia artificial. En primer lugar, los supuestos militares caminan al mismo ritmo y con movimientos idénticos, un patrón frecuente en este tipo de contenidos. Además, en algunas escenas se aprecia que los soldados parecen atravesar objetos dentro del avión al momento de abordar. A esto se suma un análisis técnico realizado con una herramienta especializada en detección de inteligencia artificial, que arrojó una probabilidad del 98.7% de que el material sea un deepfake, según la evaluación de uno de los fotogramas del video.