Video de rastras llevando supuestos aviones F-5 en el Canal Seco es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Un video viral en redes sociales supuestamente muestra el traslado de aviones F-5 sobre rastras en el Canal Seco en Honduras. Sin embargo, las imágenes son falsas. El material fue creado con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a un hecho real. “Captan rastras llevando supuestos aviones F-5 en el Canal Seco de Honduras Muchos dicen que son naves viejas y descontinuadas”, dice literalmente en la descripción del clip publicado en TikTok, que supera las 57,200 visualizaciones desde el 10 de marzo de 2026.

El actual conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una ofensiva aérea contra objetivos militares y estratégicos iraníes. La escalada se intensificó tras la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí en uno de los bombardeos iniciales en Teherán. Desde entonces, Irán ha respondido con ataques con misiles y drones contra Israel y bases militares estadounidenses en la región, lo que ha ampliado las tensiones militar en Oriente Medio. A doce días del inicio de las hostilidades, los combates y bombardeos no han cesado. Además, el 8 de marzo, Irán escogió al hijo del difunto Alí Jameneí, Mojtaba Jameneí, como nuevo líder supremo del país. Fuentes iraníes confirmaron que el nuevo líder está herido levemente, pero se encuentra “sano y salvo”.

Es un deepfake

Una revisión en motores de búsqueda como Bing, Firefox y Google no arrojó evidencias de que el supuesto traslado de aviones haya ocurrido o haya sido reportado por medios locales. Un análisis visual del material también revela inconsistencias propias de contenidos generados con IA. Por ejemplo, las calles que aparecen en la grabación no coinciden con ningún tramo del corredor logístico carretero que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico, conocido como el “Canal Seco” en Honduras. Asimismo, los vehículos que circulan detrás de las rastras presentan distorsiones y deformaciones en su movimiento, un efecto frecuente en videos creados mediante herramientas de generación artificial. Además, el propio video incluye una advertencia que indica que fue generado con inteligencia artificial. En la parte inferior de la grabación aparece la leyenda: “Video creado con IA solo para entretenimiento”, lo que confirma que se trata de una recreación digital. El análisis del perfil que difundió el clip también muestra que suele publicar contenidos similares generados digitalmente.

Análisis técnico