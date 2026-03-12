Nasry Asfura no saludó con dos besos en la mejilla a Donald Trump: el video está manipulado

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales un video viral en el que supuestamente el mandatario de Honduras, Nasry Asfura, saluda con dos besos en la mejilla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el contenido no es real. El material fue manipulado a partir de un segmento grabado durante la Cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami el 7 de marzo. “Nasry asfura y Trump”, dice el texto que acompaña al video publicado en Facebook, compartido más de 130 veces desde el 10 de marzo de 2026.

La Cumbre "Escudo de las Américas", impulsada por Donald Trump el 7 de marzo de 2026 en Florida, es una coalición regional de cooperación militar y de seguridad, a la que asistió el presidente de Honduras, Nasry Asfura. El encuentro reunió a líderes políticos de más de una decena de países con el objetivo de coordinar estrategias contra el crimen organizado, frenar la inmigración ilegal y contrarrestar la influencia de China en la región. Al evento asistieron 12 presidentes de América: Argentina, Bolivia, Guyana, El Salvador, Trinidad y Tobago, Panamá, Paraguay, Honduras, Chile, República Dominicana, Ecuador y, Estados Unidos como país anfitrión.

Video original

Una búsqueda inversa de imágenes a partir de un fotograma del video condujo a una transmisión publicada el 7 de marzo de 2026 en el canal de YouTube de CNN en Español, en la que se muestra el saludo protocolario entre los líderes que participaron en la cumbre. La interacción entre Donald Trump y Nasry Asfura aparece a partir del minuto 29:42 de la transmisión, en la que únicamente se observa un saludo con apretón de manos entre ambos mandatarios.

En ningún momento ocurre un saludo con beso en la mejilla, como sugiere el clip viral.

Manipulado a partir de secuencia

Un análisis visual del video permitió identificar un par de inconsistencias que evidencian que el material fue alterado. Durante el supuesto acercamiento entre ambos líderes, las extremidades del cuerpo, especialmente los brazos, se distorsionan, un efecto frecuente en contenidos modificados con inteligencia artificial. También, las banderas del fondo presentan formas y texturas que no coinciden con los símbolos oficiales de ningún país.

Asimismo, se observan momentos en los que la imagen aparece borrosa o pierde definición, lo que sugiere una manipulación digital del material original mediante herramientas de inteligencia artificial. Así lo indica la herramienta especializada en detección de IA, Hive Moderation, durante un análisis al fragmento específico del supuesto beso. La plataforma arroja una probabilidad del 89.3% de que el video haya sido manipulado con inteligencia artificial.