Video de ciudadanos increpando a Nasry Asfura por aumento de combustibles es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Un video viral en redes sociales supuestamente muestra al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en un presunto mitin. En la grabación, ciudadanos lo increpan al reclamar el alza en los precios del combustible y de la canasta básica. Sin embargo, la secuencia es un deepfake, un contenido falso creado mediante inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica. "Querido pueblo hondureño, el alza de los combustibles y de la canasta básica es por la guerra de Irán y Estados Unidos, yo no tengo nada que ver con eso", se escucha decir supuestamente a Asfura en el video publicado en Facebook, compartido más de 250 veces desde el 12 de marzo de 2026.

El reciente aumento en los precios de los combustibles está relacionado con la escalada del conflicto en Medio Oriente, particularmente la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Las tensiones en la región han generado interrupciones en el suministro global de petróleo, especialmente por bloqueo del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20 % del petróleo y gas del mundo. Como consecuencia, el precio internacional del crudo superó los 100 dólares por barril en marzo, lo que presiona al alza los precios de los combustibles en distintos países. En Honduras, este escenario internacional se está reflejando en los incrementos significativos en el precio de los carburantes en las últimas semanas. El secretario de Energía, Eduardo Oviedo, advirtió que el diésel podría aumentar hasta 12 lempiras por galón a partir del lunes 16 de marzo, debido a la volatilidad del mercado petrolero mundial derivado del conflicto bélico.

Es un deepfake

El análisis visual del video viral revela varias inconsistencias que sugieren que el contenido fue generado artificialmente. En algunas escenas, las personas que aparecen al fondo presentan distorsiones en sus cuerpos mientras caminan, y los rostros de quienes están en segundo plano muestran deformaciones. Además, se observa que varias personas realizan movimientos prácticamente idénticos y coordinados al levantar las manos y alzar los puños, un patrón que suele aparecer en contenidos generados con inteligencia artificial. Otro elemento que refuerza el análisis es la apariencia de la piel de los personajes. Los rostros lucen excesivamente suavizados y con arrugas poco naturales. La IA tiende a producir texturas faciales poco realistas o demasiado uniformes. La examinación técnica con herramientas especializadas también respalda estos indicios. El sistema de Hive Moderation determinó que existe un 90.4% de probabilidad de que el video haya sido creado con inteligencia artificial. Este porcentaje altísimo que evidencia que el hecho no es real.

Asimismo, la plataforma Hiya Deepfake Voice Detector, utilizada para detectar voces artificiales, arrojó una puntuación de 1 sobre 100, lo que, según su escala de evaluación, indica una alta probabilidad de que el audio sea un deepfake.