Israel dona al San Felipe máquina oftalmológica para operaciones de glaucoma

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital General San Felipe recibió una máquina oftalmológica especializada para el tratamiento del glaucoma; este equipo permitirá reducir el tiempo de los procedimientos quirúrgicos y ampliar la capacidad de atención de pacientes con esta enfermedad. La donación fue realizada por la Embajada de Israel en Honduras como parte de una estrategia de cooperación orientada a fortalecer los servicios de salud especializados y contribuir a la reducción de la mora quirúrgica en el sistema sanitario nacional. La tecnología permitirá realizar procedimientos para el tratamiento del glaucoma en aproximadamente seis minutos, un tiempo considerablemente menor en comparación con los métodos convencionales.

Además de reducir la duración de las intervenciones, el nuevo sistema disminuirá el riesgo de complicaciones asociadas con los procedimientos tradicionales, lo que podría traducirse en una recuperación más segura para los pacientes. La iniciativa forma parte de la segunda etapa del programa de cooperación impulsado por la representación diplomática israelí en Honduras, que busca fortalecer las capacidades del personal sanitario y mejorar el acceso a servicios médicos especializados. Como parte de este proceso, un ingeniero biomédico israelí permanecerá durante una semana en el Hospital San Felipe para capacitar a los especialistas en oftalmología en el manejo del equipo y acompañarlos en la realización de los primeros procedimientos. El nuevo equipo fue entregado durante una ceremonia celebrada en las instalaciones del centro asistencial, donde participaron autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos y personal médico del hospital. Durante la entrega, la designada presidencial, María Antonieta Mejía, destacó que el principal beneficio es el impacto que tendrá en la atención de los pacientes afectados por una enfermedad que suele avanzar sin presentar síntomas evidentes en sus primeras etapas. "Más allá de la tecnología y la capacitación, está el servicio que se les dará a los pacientes. Con el equipo técnico tendremos una mejor oportunidad para prevenir esta enfermedad silenciosa que es el glaucoma", expresó la funcionaria.