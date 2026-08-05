A finales de octubre comenzará a funcionar el acelerador lineal en el hospital San Felipe

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varios años de espera y una serie de retrasos en su ejecución, el acelerador lineal del Hospital General San Felipe finalmente entrará en una fase clave: las primeras pruebas de radioterapia con pacientes. Las autoridades informaron que a finales de octubre se iniciará la aplicación de los primeros tratamientos de radioterapia con el nuevo y moderno acelerador lineal, que viene a fortalecer la atención de pacientes con cáncer. Este proyecto, que fue anunciado en 2022 como una apuesta para modernizar la atención oncológica en el sistema público, ha enfrentado diversos atrasos relacionados con procesos administrativos, adecuaciones de infraestructura, instalación del equipo y ajustes técnicos necesarios para su funcionamiento. Estas demoras han prolongado la espera de cientos de pacientes que requieren radioterapia en el país.

De acuerdo con el subdirector del Hospital San Felipe, Heriberto Rodríguez, la empresa encargada confirmó el cronograma, el cual establece que durante la última semana de octubre comenzarán las pruebas clínicas con pacientes, como parte de la etapa previa a la operación completa del servicio. "Seguimos avanzando en el proyecto del acelerador lineal, un paso fundamental que nos permitirá poner en funcionamiento este importante servicio para beneficio de la población hondureña", manifestó el funcionario.

Actualmente, el San Felipe, el único establecimiento sanitario público del país que ofrece radioterapia para pacientes con cáncer, por lo que la incorporación del acelerador lineal permitirá aumentar la capacidad instalada, mejorar la precisión de los tratamientos y reducir la mora de pacientes que permanecen en lista de espera. La implementación de los servicios que se darán en el búnker oncológico será gradual; durante octubre y noviembre se atenderá inicialmente a un número limitado de pacientes mientras se completan los procesos técnicos y operativos. En paralelo, quienes requieran radioterapia continuarán siendo referidos a otros centros especializados para no interrumpir sus tratamientos, aclararon las autoridades hospitalarias.