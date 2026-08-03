Pacientes denuncian falta de medicamentos en centro de salud de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras. - Pacientes que acudieron este lunes al Centro integral de Salud (CIS), Doctor Odilón Renderos de Villa Adela en Comayagüela, denunciaron la falta de algunos medicamentos porque que se retiran sin completar el tratamiento indicado por los médicos. Una de las usuarias, identificada como Silvia Ortez, manifestó que la atención médica es aceptable; pero que en varias ocasiones la farmacia no cuenta con los fármacos necesarios. “Aquí la atención está buena, lo único son medicamentos que no hay. Uno viene y se regresa sin nada”, expresó la paciente.

La capitalina agregó que llegó al establecimiento por un fuerte dolor de cuerpo y un sangrado desde la madrugada y que la recibió el doctor pero que no obtuvo el fármaco que necesita. ”Hice la fila, pero para nada, porque no había medicamentos”, lamentó la ciudadana. Por su parte, otra paciente Andrea Manueles, señaló que en el centro asistencial no encontró algunos de los fármacos prescritos por el personal médico. Manueles indicó “Solo me dijeron que no había disponibilidad de loratadina y sulfato ferroso al llegar a la farmacia”.

EL HERALDO hizo un recorrido por el centro asistencial para constatar la falta de fármacos, donde las autoridades del centro de salud aseguraron que la mayoría de los medicamentos del cuadro básico se encuentran disponibles pese a estas denuncias de la población capitalina. Además, reconocieron que actualmente existe desabastecimiento de algunos medicamentos como Loratadina y Sulfatoferroso, situación que esperan resolver una vez que sean abastecidos por la Secretaría de Salud. Los usuarios solicitaron a las autoridades fortalecer el suministro de medicamentos para evitar que los pacientes deban adquirir los tratamientos con recursos propios o interrumpan sus tratamientos por la falta de los mismos en los establecimientos públicos de salud.

Antecedentes del CIS Villa Adela

Según datos de la Secretaría de Salud, el Centro Integral de Salud (CIS) Dr. Odilón Renderos, fue fundado en 1960 en el barrio Villa Adela, para acercar la salud básica a sectores necesitados de Comayagüela y zonas aledañas.