¿Tuvo una mala atención en un centro de salud en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras. – Si recibió una mala atención en cualquier centro de salud, puede realizar su queja de manera digital con solo escanear un código QR y entrar a un formulario, anuncio la Región metropolitana de Salud en el Distrito Central. Las autoridades de la Región Metropolitana señalaron que el objetivo que buscan es mejorar la calidad de los servicios que reciben los pacientes en los centros de salud de la capital. Agregaron que la participación de los usuarios es fundamental para fortalecer los servicios de salud y atender las necesidades de la población de manera más eficiente.

Además, la Secretaría de Salud aseguró que esta herramienta busca recopilar las opiniones y denuncias de los pacientes para identificar fallas y contribuir a una asistencia más oportuna, segura y de calidad en los centros asistenciales del país, principalmente en la capital. Por último, hicieron un llamado a la ciudadanía para usar este mecanismo de manera responsable.

Pasos para presentar una queja con el código QR en los centros de Salud de la capital

Debe escanear el código QR disponible en los canales oficiales de la Región Metropolitana, la Secretaría de Salud o en los establecimientos sanitarios. Después tiene que ingresar al formulario digital que se abrirá automáticamente en el dispositivo móvil.