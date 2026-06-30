El Tribunal de Cuentas auditará construcción de salones presidenciales de la CSJ

La investigación surge luego de que EL HERALDO revelara, el pasado 22 de junio, que el proyecto denominado “<b>Construcción de salones de reuniones para la Presidencia, anexos al edificio principal de Tegucigalpa, Francisco Morazán</b>” pasó por una <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/economia/gobierno-prepara-licitacion-internacional-1-500-mw-energia-gas-natural-PE31172973" target="_blank">licitación pública</a> declarada fracasada, una posterior licitación privada y la participación de una empresa que originalmente no figuraba entre las compañías invitadas al proceso de construcción.Documentos oficiales obtenidos por este rotativo establecen que la obra fue adjudicada en 2024 a la empresa Servicios de Ingeniería (SERIN) por 12.9 millones de lempiras.No obstante, para mayo de 2026, el valor del proyecto ascendía a 15.9 millones de lempiras, lo que representa un incremento cercano a tres millones de lempiras respecto al monto inicial de adjudicación.