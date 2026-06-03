Los "abuelos" que impresionarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo reunirá a las nuevas estrellas del fútbol mundial. También será el escenario donde varias leyendas volverán a desafiar el paso del tiempo, demostrando que la experiencia todavía pesa en la máxima cita del planeta. La lista de veteranos impresiona y te la mostramos en esta galería.
Craig Gordon (43 años) El meta escocés es el más veterano del campeonato.
Sebastián Soria (42 años). El delantero nacido en Uruguay juega y es clave para Qatar.
Cristiano Ronaldo (41 años) El delantero es la estrella de Portugal y jugará el sexto Mundial adulto.
Vozinha (40 años). Es la muralla de Cabo Verde en su estreno mundialista.
Edin Džeko (40 años). El experimentado atacante es el alma de los bosnios.
Guillermo Ochoa (40 años). El arquero mexicano llega a su sexta justa con el Tri.
Luka Modrić (40 años). El volante lidera a Croacia, que aspira a dar otra sorpresa.
Manuel Neuer (40 años). Una lesión casi lo baja, pero es el emblema de los alemanes.
Yuto Nagatomo (39 años). El defensa será el primer japonés en jugar cinco mundiales.
Lionel Messi (38 años). La estrella argentina cumplirá 39 el próximo 24 de junio.