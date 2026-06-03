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Los "abuelos" que impresionarán en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Modric, “Memo” Ochoa, Manuel Neuer, entre otros, tendrán su último baile en el certamen más importante del planeta a nivel de selecciones, que arranca el 11 de junio. Un portero será el jugador más viejo del campeonato: se trata del escocés Craig Gordon, quien tiene 43 años

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 12:46
Los abuelos que impresionarán en el Mundial 2026
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El Mundial 2026 no solo reunirá a las nuevas estrellas del fútbol mundial. También será el escenario donde varias leyendas volverán a desafiar el paso del tiempo, demostrando que la experiencia todavía pesa en la máxima cita del planeta. La lista de veteranos impresiona y te la mostramos en esta galería.

 Fotos: EFE/Instagram.
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Craig Gordon (43 años) El meta escocés es el más veterano del campeonato.
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Sebastián Soria (42 años). El delantero nacido en Uruguay juega y es clave para Qatar.
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Cristiano Ronaldo (41 años) El delantero es la estrella de Portugal y jugará el sexto Mundial adulto.
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Vozinha (40 años). Es la muralla de Cabo Verde en su estreno mundialista.
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Edin Džeko (40 años). El experimentado atacante es el alma de los bosnios.
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Guillermo Ochoa (40 años). El arquero mexicano llega a su sexta justa con el Tri.
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Luka Modrić (40 años). El volante lidera a Croacia, que aspira a dar otra sorpresa.

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Manuel Neuer (40 años). Una lesión casi lo baja, pero es el emblema de los alemanes.
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Yuto Nagatomo (39 años). El defensa será el primer japonés en jugar cinco mundiales.
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Lionel Messi (38 años). La estrella argentina cumplirá 39 el próximo 24 de junio.
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