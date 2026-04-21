Grupo ILP, UTH y Optimus Card sellan convenio con beneficios financieros para estudiantes

Más de 100,000 estudiantes podrán gozar de los descuentos y promociones especiales, gracias al convenio firmado por Grupo Inversiones La Paz, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Optimus Card. Grupo ILP, conformado por Jetstereo, Ultramotor, Motomundo y Solvenza, establece esta alianza como parte de su compromiso de ser un aliado estratégico que conecta soluciones y potencia la vida de las personas. Este convenio permitirá que los estudiantes de los 13 campus de la UTH a nivel nacional accedan a beneficios exclusivos de las empresas de Grupo ILP al portar su Optimus Card. Por su parte, los colaboradores de la universidad tendrán acceso a facilidades mediante Crédito Solvenza, que permite la adquisición de productos en Jetstereo, Ultramotor y Motomundo con requisitos simplificados y condiciones preferenciales, incluyendo 0 % de prima. Adicionalmente, el convenio otorga beneficios como: • Acceso a la Escuela de Manejo en las sedes de UTH San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso y La Ceiba, promoviendo la movilidad y la seguridad vial.

• Descuentos exclusivos y precios especiales en compras al contado y crédito en Jetstereo (línea blanca, celulares, televisores, entre otros), así como en Ultramotor y Motomundo en equipos, repuestos y líneas complementarias (cascos, accesorios, lubricantes y llantas).

Solvenza

En la firma del convenio participaron representantes de ambas instituciones, quienes ofrecieron declaraciones a medios de comunicación e invitados especiales. Pamela Crespo, subgerente de Mercadeo y SAC de Solvenza, destacó la trayectoria de 59 años de Grupo ILP y su diversificación, lo que representa un respaldo de confianza para los clientes. La ejecutiva subrayó la importancia de que “las personas conozcan más sobre la educación financiera y los beneficios que pueden adquirir a través de créditos financieros”. Asimismo, afirmó que los productos ofrecidos por las empresas del grupo “vienen a mejorar la calidad de vida de todos los hondureños y propiciar ese salto tecnológico que en esta era es tan importante”. Crédito Solvenza nace como la evolución de una visión financiera impulsada en 2014 por Grupo ILP, orientada a transformar la manera en que las personas acceden al crédito. Actualmente, se posiciona como un habilitador de oportunidades, ofreciendo soluciones financieras ágiles, accesibles y diseñadas para adaptarse a las necesidades reales de sus clientes, con el propósito de impulsar su desarrollo y mejorar su calidad de vida.

Edgardo Enamorado, secretario general de UTH, resaltó el liderazgo de Grupo ILP y de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA), “una fundación que para mí marca el corazón de todos los hondureños”. “Las grandes empresas se unen a las grandes universidades”, enfatizó Enamorado, quien señaló que Grupo ILP ha sido reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en Honduras, Centroamérica y el Caribe por Great Place to Work (GPTW). Linda Matute, representante de Optimus Card, afirmó que este convenio es un hito significativo que busca impulsar oportunidades y beneficios para los clientes de ambas organizaciones.

Jetstereo

Brenda Mejía, jefa de Mercadeo para la zona norte de Jetstereo, destacó que esta alianza representa una oportunidad para apoyar sueños, el emprendimiento y el desarrollo cotidiano. “Creemos firmemente que la educación tiene el poder de transformar vidas. Es el punto de partida para crear oportunidades, esperanza y cumplir sueños”, puntualizó. Mejía indicó que Jetstereo se posiciona como referente tecnológico a nivel nacional, con una propuesta que va más allá de la venta de productos. La empresa ofrece servicios complementarios como garantías extendidas, mantenimientos e instalaciones. Los estudiantes de UTH obtendrán un 5% de descuento en las 39 tiendas de Jetstereo a nivel nacional. Fundada hace 59 años, Jetstereo es una empresa especializada en la comercialización de electrónica y línea blanca en Honduras, enfocada en ofrecer innovación, asesoría experta y una experiencia de cliente integral.

Ultramotor

Xavier Villeda, Gerente de marca Yamaha, informó que los estudiantes de UTH tendrán descuentos en Ultramotor y Motomundo, tanto en equipos de movilidad como en postventa, repuestos y servicios, disponibles en 150 tiendas a nivel nacional. Asimismo, Villeda instó a los motociclistas a respetar las señales de tránsito y utilizar equipo de protección. Comercial Ultramotor es distribuidor exclusivo de Yamaha, marca reconocida por su durabilidad, tecnología y respaldo. Desde hace 54 años, ha posicionado la marca como referente en transporte, trabajo y recreación en distintos entornos.

Motomundo

Marcela Montenegro, subgerente de marca Motomundo, señaló que la movilidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para acceder a educación, trabajo y emprendimiento. Añadió que acercar soluciones de movilidad impacta directamente en el desarrollo de las nuevas generaciones. “Con esta alianza reafirmamos nuestro compromiso con Honduras de seguir acercando soluciones de movilidad y seguridad para todos nuestros usuarios”, expresó Montenegro. Motomundo cuenta con más de 100 tiendas a nivel nacional, donde ofrece motocicletas, accesorios y talleres especializados. Es una empresa hondureña que brinda soluciones de movilidad accesibles con marcas como Yamaha, TVS, HJ, Genesis y KMF. Con este paso, Grupo ILP reafirma su posición al transformar la forma en que los hondureños acceden a oportunidades que mejoran su calidad de vida, mediante tecnología y línea blanca (Jetstereo), movilidad y seguridad vial (Ultramotor y Motomundo) y financiamiento ágil (Crédito Solvenza).