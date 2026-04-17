Didemo Honda impulsa movilidad accesible con siete segmentos de motocicletas

San Pedro Sula, Honduras. - Didemo Honda realizó el lanzamiento oficial de siete segmentos de motocicletas Honda, una propuesta integral pensada para responder a las distintas necesidades de movilidad de los hondureños, destacando a la motocicleta como una solución de transporte accesible, confiable, eficiente y de alta calidad. “En Didemo Honda creemos que una motocicleta no solo representa movilidad, sino también una oportunidad para avanzar, emprender, trabajar y cumplir metas”, afirmó Pedro Cruz, gerente general de Didemo Honda.

Oferta integral

El portafolio presentado abarca desde modelos de entrada hasta opciones de mayor desempeño, cubriendo necesidades que van desde el uso diario hasta la recreación y la aventura. Entre los modelos destacan la CB100, Navi accesorizada, XBlade, CB190, NX190, Twister y CRF, cada uno diseñado para un perfil específico de usuario. “Son siete formas de dominar el terreno de trabajo, deportes, viajes, touring y enduro”, explicó Natalia Henríquez, gerente de Mercadeo. Esta diversidad refleja una estrategia enfocada en ampliar el acceso a soluciones de movilidad, integrando tecnología, confort, eficiencia y diseño en cada segmento.

Cada uno de los modelos presentados responde a un perfil específico de usuario:

• CB100, ideal para quienes buscan economía, practicidad y eficiencia en el día a día.

• Navi accesorizada, una opción moderna, juvenil y personalizable para quienes desean estilo y funcionalidad urbana.

• XBlade, pensada para quienes buscan una motocicleta con diseño deportivo y tecnología.

• CB190, con una propuesta más dinámica para usuarios que valoran potencia, presencia y desempeño.

• NX190, orientada a quienes desean versatilidad para ciudad y caminos más desafiantes.

• Twister, que combina confort, estilo y rendimiento para una conducción más completa.

• CRF, diseñada para quienes buscan aventura, resistencia y espíritu off-road.

Eficiencia clave

Uno de los principales diferenciales del portafolio es el ahorro en consumo de combustible, un factor decisivo para el mercado hondureño. “El modelo CB100 tiene una eficiencia de 240 kilómetros por galón”, destacó Cruz, quien subrayó que este rendimiento permite recorrer largas distancias con un costo mínimo.

A esto se suma la innovación tecnológica en los motores, orientada a maximizar el rendimiento energético, “Honda tiene tecnología patentada que hace que la eficiencia de cada galón sea la más óptima posible en el mercado”.

El impacto de esta propuesta va más allá del ahorro inmediato, posicionándose como una alternativa sostenible para quienes dependen del transporte diario. Acceso real

El enfoque de accesibilidad no solo se limita al precio, sino también a las facilidades de compra y el respaldo postventa.

“Contamos con opciones de financiamiento en todos nuestros modelos. Recordemos que estas son motocicletas accesibles y con una relación precio-calidad perfecta”, señaló Henríquez. Además, la compañía cuenta con una red nacional de 18 tiendas, disponibilidad inmediata y un sólido sistema de soporte en cuanto a repuestos. “Tenemos talleres autorizados y más de 35 mil ítems en repuestos”, indicó Cruz.

Recordando que el mantenimiento espaciado también representa un ahorro significativo para el usuario, detalló.

Este conjunto de factores convierte a la motocicleta en una alternativa viable para quienes buscan reducir gastos sin sacrificar calidad. En el marco del lanzamiento, realizado en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl en San Pedro Sula, la empresa también desarrolló un encuentro con aproximadamente 50 socios comerciales, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de alianzas estratégicas. Durante la jornada, se compartieron tendencias del mercado, desempeño del sector y proyecciones, además de generar acuerdos comerciales y espacios de capacitación.

“Es una agenda para conversar y constatar cómo está creciendo el mercado y cuáles son las tendencias, no solamente en Honduras, sino también globales”, explicó Cruz.

Movilidad futura

Con este lanzamiento, Didemo Honda consolida una propuesta que combina innovación, eficiencia y accesibilidad, alineada a las necesidades actuales del país.

El portafolio no solo amplía las opciones de transporte, sino que plantea una solución concreta para miles de hondureños que buscan optimizar recursos y mejorar su movilidad diaria. “Tenemos una moto para cada necesidad”, concluyó Cruz, sintetizando una apuesta que invita al mercado a considerar nuevas formas de desplazarse con mayor eficiencia y libertad.