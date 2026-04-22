Médicos y Salud alcanzan acuerdos y suspenden asambleas

“El más afectado es el paciente, especialmente cuando se suspende la consulta externa especializada y hay personas que han viajado más de ocho horas sin encontrar atención”, puntualizó.

Por su parte, Eduardo Midence, subsecretario de Salud, subrayó el impacto de este tipo de conflictos en la ciudadanía.

Las asambleas derivaron en la suspensión parcial de atenciones, lo que generó preocupación entre pacientes y autoridades.Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, valoró el diálogo alcanzado tras la firma del acuerdo. “Me alegra que, después de que la salud pública estuviera en un debate político sectario, se logren consensos. Esperamos que los errores del pasado no se repitan y que cada cambio de gobierno no implique volver a esta situación”, expresó.

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal) alcanzaron este miércoles 22 de abril un acuerdo que pone fin a las asambleas informativas realizadas en todo el país durante los últimos días.

Las acciones de protesta fueron impulsadas por el gremio médico en demanda del reintegro de varios profesionales de la salud, así como del pago de salarios atrasados correspondientes a meses recientes.

Durante las jornadas, los médicos denunciaron incumplimientos en compromisos laborales y económicos, situación que —según indicaron— afectaba tanto al personal sanitario como la calidad del servicio brindado a la población.

Las asambleas derivaron en la suspensión parcial de atenciones, lo que generó preocupación entre pacientes y autoridades.Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, valoró el diálogo alcanzado tras la firma del acuerdo. “Me alegra que, después de que la salud pública estuviera en un debate político sectario, se logren consensos. Esperamos que los errores del pasado no se repitan y que cada cambio de gobierno no implique volver a esta situación”, expresó.

Por su parte, Eduardo Midence, subsecretario de Salud, subrayó el impacto de este tipo de conflictos en la ciudadanía.

“El más afectado es el paciente, especialmente cuando se suspende la consulta externa especializada y hay personas que han viajado más de ocho horas sin encontrar atención”, puntualizó.