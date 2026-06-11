Capturan a hondureño acusado de agredir a su pajera en Monterrey, México

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano hondureño fue detenido por agentes de la Policía de Monterrey, México, luego de ser acusado de agredir físicamente e intentar estrangular a su esposa, también de nacionalidad hondureña.
De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la intersección de la calle Martín de Zavala y la avenida Luis Mora, donde las autoridades acudieron tras recibir una alerta a través del sistema de emergencias C4.
Al llegar al lugar, los uniformados se percataron de un individuo que salía de su residencia, mientras una mujer pedía ayuda y denunciaba ser víctima de violencia por parte de su pareja.
Según el testimonio de la víctima, el hombre llegó a la vivienda presuntamente bajo los efectos del alcohol, además de otras sustancias, cuando el agresor comenzó a reclamar una supuesta infidelidad.
Tras escuchar la versión de la víctima y realizar las diligencias correspondientes, los agentes procedieron a la captura de Nelson Santiago, de 31 años, quien fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para realizar las investigaciones correspondientes.