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Capturan a hondureño acusado de agredir a su pajera en Monterrey, México

Un hondureño fue detenido en Monterrey, México luego de ser acusado de golpear e intentar estrangular a su esposa durante una discusión en su vivienda

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 17:50
Capturan a hondureño acusado de agredir a su pajera en Monterrey, México

El hondureño fue arrestado tras intentar agredir y ahorcar a su esposa.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano hondureño fue detenido por agentes de la Policía de Monterrey, México, luego de ser acusado de agredir físicamente e intentar estrangular a su esposa, también de nacionalidad hondureña.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la intersección de la calle Martín de Zavala y la avenida Luis Mora, donde las autoridades acudieron tras recibir una alerta a través del sistema de emergencias C4.

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Al llegar al lugar, los uniformados se percataron de un individuo que salía de su residencia, mientras una mujer pedía ayuda y denunciaba ser víctima de violencia por parte de su pareja.

Según el testimonio de la víctima, el hombre llegó a la vivienda presuntamente bajo los efectos del alcohol, además de otras sustancias, cuando el agresor comenzó a reclamar una supuesta infidelidad.

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Tras escuchar la versión de la víctima y realizar las diligencias correspondientes, los agentes procedieron a la captura de Nelson Santiago, de 31 años, quien fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para realizar las investigaciones correspondientes.

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Redacción web
Scarleth Rodríguez

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