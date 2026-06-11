Capturan a hondureño acusado de agredir a su pajera en Monterrey, México

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano hondureño fue detenido por agentes de la Policía de Monterrey, México, luego de ser acusado de agredir físicamente e intentar estrangular a su esposa, también de nacionalidad hondureña.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la intersección de la calle Martín de Zavala y la avenida Luis Mora, donde las autoridades acudieron tras recibir una alerta a través del sistema de emergencias C4.