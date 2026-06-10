Explosión en el sur de China deja siete muertos y 17 heridos

Pekín, China.- Al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas en una explosión ocurrida durante la madrugada de este jueves en una calle de la localidad de Xing'an, en la región sureña china de Guangxi, informaron las autoridades locales.

Según un comunicado publicado por la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Xing'an, el suceso se produjo hacia la 1:40 hora local (17:40 GMT del miércoles) en la calle Lingxiang de la citada localidad, tras lo cual las autoridades de Guilin y Xing'an movilizaron efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y servicios de emergencia para las labores de rescate.