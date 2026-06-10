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Explosión en el sur de China deja siete muertos y 17 heridos

Las investigaciones preliminares han descartado que la explosión estuviera relacionada con una fuga de gas en tuberías u otros factores similares

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 20:10
Explosión en el sur de China deja siete muertos y 17 heridos

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del incidente.

 Foto: Cortesía

Pekín, China.- Al menos siete personas murieron y otras 17 resultaron heridas en una explosión ocurrida durante la madrugada de este jueves en una calle de la localidad de Xing'an, en la región sureña china de Guangxi, informaron las autoridades locales.

Según un comunicado publicado por la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Xing'an, el suceso se produjo hacia la 1:40 hora local (17:40 GMT del miércoles) en la calle Lingxiang de la citada localidad, tras lo cual las autoridades de Guilin y Xing'an movilizaron efectivos policiales, bomberos, personal sanitario y servicios de emergencia para las labores de rescate.

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El organismo indicó que, tras cuatro rondas de búsqueda en la zona, se confirma la muerte de siete personas y que los 17 heridos trasladados a hospitales se encuentran fuera de peligro.

Asimismo, otras personas con lesiones leves recibieron atención médica y fueron posteriormente reubicadas.

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Las labores de rescate continuaron este jueves en el lugar del siniestro, mientras que las investigaciones preliminares han descartado que la explosión estuviera relacionada con una fuga de gas en tuberías u otros factores similares.

La policía mantiene abierta una investigación para determinar las causas del incidente.

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Redacción web
Agencia EFE

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