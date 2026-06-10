Evacuaciones, inundaciones y casas destruidas deja a su paso la tormenta Cristina

Casas destruidas, cementerios bajo el agua, fuertes oleajes e inundaciones en varios puntos ha dejado a su paso la tormenta tropical Cristina, que se ubica a 80 kilómetros del Golfo de Fonseca —que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua— y se mantiene con movimiento estacionario. Aquí las imágenes:
La tormenta tropical Cristina redujo su intensidad y ahora se mantiene como depresión tropical y, aunque continúa debilitándose gradualmente, mantiene influencia sobre las condiciones meteorológicas que afectan a Guatemala, El Salvador, Honduras y, mayormente, México.
La zona costera de El Salvador está siendo afectada por el avance de la tormenta tropical Cristina, advirtió el Gobierno del país centroamericano, que además prevé lluvias intensas para miércoles y jueves.
"Es una tormenta tropical que viene desde el mar, por lo tanto las zonas más afectadas vas a ser las zonas costeras", indicó el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López
Agregó que en estos momentos el país también está siendo influenciado indirectamente por la tormenta tropical Boris, que tocó tierra la madrugada del martes en México, pero que ya se ha debilitado a baja presión remanente al oriente del estado de Guerrero (sur).
López explicó, en una rueda de prensa, que este fenómeno ha ocasionado cielos nublados y precipitaciones, lo que "se combinará con los efectos de Cristina", que se ubica a 80 kilómetros del Golfo de Fonseca -que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua- y se mantiene con movimiento estacionario, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora.
El acercamiento de Boris a la costa de Guerrero en las próximas horas ocasionará lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 mm) en regiones de Guerrero (sureste y costa) y Oaxaca (oeste y sur), e intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Jalisco (este y sur), Colima y Michoacán (centro, costa y sureste).
Durante los temporales, las personas que viven principalmente en la zona rural de El Salvador corren diferentes peligros por la vulnerabilidad en los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.
"Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil", señaló el Meteorológico de México.
Ante tales condiciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México informó que activó el Plan DN-III-E, para el apoyo de la población ante desastres naturales en su fase de prevención en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Las autoridades mexicanas informaron que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada de 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5.
De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.