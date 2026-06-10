Evacuaciones, inundaciones y casas destruidas deja a su paso la tormenta Cristina

López explicó, en una rueda de prensa, que este fenómeno ha ocasionado cielos nublados y precipitaciones, lo que "se combinará con los efectos de Cristina", que se ubica a 80 kilómetros del Golfo de Fonseca -que comparten El Salvador, Honduras y Nicaragua- y se mantiene con movimiento estacionario, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora.