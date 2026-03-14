Laura Dogu iza la bandera de EE UU en su embajada en Venezuela tras siete años

Caracas, Venezuela.- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó este sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, luego de que ambas naciones acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019. La bandera estadounidense ondea en lo alto del asta dentro de las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una urbanización de Caracas. La encargada de Negocios de EE.UU. en el país caribeño, Laura Dogu, señaló en redes sociales que la bandera estadounidense había sido arriada por última vez en la embajada el 14 de marzo de 2019. "Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada", dijo. La diplomática aseguró que ha comenzado "una nueva era para las relaciones" entre los dos países.

"Seguimos con Venezuela", agregó Dogu, quien llegó a Caracas a finales de enero con la misión de reabrir la misión en suelo venezolano, mientras que el Gobierno de Delcy Rodríguez nombró, pocos días después, al excanciller Félix Plasencia como representante diplomático ante EE.UU. Posteriormente, la legación estadounidense compartió un video con imágenes de la izada, la cual, según Dogu, simboliza "todo lo que le espera a los pueblos de Venezuela y de los Estados Unidos". "La bandera de los Estados Unidos representa la posibilidad, la esperanza y la libertad, representa el sacrificio, la lucha y la superación de desafíos insuperables", añadió en el vídeo. El pasado 5 de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que se acordó con las autoridades interinas de Venezuela "restablecer relaciones diplomáticas y consulares", un paso que facilitará los "esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" en la nación suramericana.