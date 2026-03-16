Irán dice que luchará hasta que EE UU e Israel paren de imponer la guerra

Irán.- Irán afirmó este lunes que sus fuerzas armadas están decididas a "defenderse el tiempo que sea necesario" en la guerra actual, hasta que EE.UU. e Israel comprendan que no pueden atacarles "cuando quieran y parar cuando les plazca".

"Nuestras fuerzas armadas y nuestro pueblo están decididos a defenderse el tiempo que sea necesario, hasta que el enemigo comprenda que no puede iniciar una guerra contra Irán cuando quiera y detenerla cuando le plazca", advirtió en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei.

Añadió que Irán no tolera que "dos regímenes malvados" (en referencia a EE.UU. e Israel) le impongan la guerra y, cuando les conviene o enfrentan problemas logísticos y defensivos, declarar un alto el fuego para reanudar agresiones poco después.