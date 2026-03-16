Israel dice haber destruido un complejo iraní vinculado al desarrollo de armas espaciales

Jerusalén.-El Ejército israelí aseguró este lunes haber destruido un complejo en Teherán utilizado por Irán para desarrollar capacidades de ataque contra satélites, según un comunicado.

"La Fuerza Aérea israelí desmanteló un complejo espacial perteneciente al régimen terrorista iraní que se utilizaba para desarrollar capacidades de ataque contra satélites, lo que representaba una amenaza para los satélites de Israel y los activos espaciales de otros países alrededor del mundo", recoge un comunicado castrense.

En su nota, el Ejército israelí afirmó que en el lugar se desarrollaban proyectos relacionados con programas espaciales militares, entre ellos el satélite 'Chamran-1', lanzado al espacio en septiembre de 2024.

El ataque, según el comunicado, se suma a otro bombardeo realizado el pasado viernes contra otro complejo de investigación espacial perteneciente a la Agencia Espacial iraní, también situado en Teherán.