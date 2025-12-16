Cohep ante retraso en escrutinio especial: "Honduras necesita cerrar este capítulo de incertidumbre"

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) llamó este martes -16 de diciembre- a respetar el escrutinio especial de actas con inconsistencias y la voluntad expresada por la ciudadanía en las elecciones generales.
A través de un comunicado, el COHEP recordó que el escrutinio especial es un procedimiento contemplado en la ley y tiene como objetivo garantizar resultados electorales definitivos y legítimos.
El sector privado destacó que la población hondureña acudió a votar de forma libre, cívica y ordenada, confiando en que su decisión sería respetada por las instituciones.
En ese sentido, señaló que ahora corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) asegurar la transparencia y credibilidad del proceso, actuando con apego a la ley y sin presiones partidarias.
El COHEP también expresó su rechazo a cualquier intento de intimidación contra los consejeros del CNE o de interferencia en el cumplimiento de su mandato constitucional.
Asimismo, advirtió que la prolongación de la incertidumbre electoral tiene un impacto negativo en la estabilidad política, la economía y la confianza del país.
La organización exhortó a los actores políticos a actuar con responsabilidad, respetar los resultados oficiales que emita el CNE y privilegiar el diálogo para preservar la estabilidad nacional.
El Cohep concluyó pidiendo que "una vez se tengan los resultados definitivos tras este escrutinio especial, será momento de construir confianza, cerrar las heridas de la contienda electoral y mirar hacia adelante con hechos y determinación".
#ComunicadoCOHEP Llamado a respetar el escrutinio especial y la voluntad del pueblo hondureño. 🇭🇳🗳️ pic.twitter.com/5soSxPHXr8— COHEP (@COHEPHonduras) December 16, 2025