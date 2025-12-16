Cohep ante retraso en escrutinio especial: "Honduras necesita cerrar este capítulo de incertidumbre"

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) llamó este martes -16 de diciembre- a respetar el escrutinio especial de actas con inconsistencias y la voluntad expresada por la ciudadanía en las elecciones generales.

A través de un comunicado, el COHEP recordó que el escrutinio especial es un procedimiento contemplado en la ley y tiene como objetivo garantizar resultados electorales definitivos y legítimos.

El sector privado destacó que la población hondureña acudió a votar de forma libre, cívica y ordenada, confiando en que su decisión sería respetada por las instituciones.