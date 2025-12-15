15 días de incertidumbre

Han pasado 15 días desde que se realizaron las elecciones generales en Honduras y, aunque parezca increíble, la nación aún desconoce quién es el ganador de la contienda. La expectativa recae en la conclusión del escrutinio especial de actas con inconsistencias, donde están en juego más de medio millón de votos que definirán al vencedor entre el nacionalista Nasry Asfura y el liberal Salvador Nasralla. Pero la incertidumbre no solo se limita a la Presidencia. Numerosas alcaldías municipales permanecen en vilo. Las diferencias mínimas en el conteo podrían cambiar las tendencias en varios municipios, tal es el caso de Tegucigalpa, donde el nacionalista Juan Diego Zelaya supera al actual alcalde de Libre, Jorge Aldana, por 613 votos, con 492 actas por revisar.

La crisis poselectoral, marcada por los retrasos en el conteo de votos, se ve agitada por las decisiones de una asamblea del partido Libre encabezada por su coordinador, el expresidente Manuel Zelaya, y la candidata presidencial Rixi Moncada, que acordó desconocer los resultados de las elecciones en todos sus niveles, salvo en los lugares que ganaron sus parciales. Esta postura es la de malos perdedores, pues la democracia exige que los resultados se respeten aun cuando no favorezcan.

En medio de la incertidumbre, la ciudadanía sabe que ya hizo su parte en favor de la democracia al salir masiva y pacíficamente a votar, y espera pacientemente que su decisión sea respetada por la clase política, principalmente por los que claramente han salido derrotados en el proceso. Confía que el discurso hostil de la izquierda no dé paso a la violencia sino más bien a un período de reflexión y autocrítica sobre las causas de su derrota y los pasos a seguir para recomponerse y volver al ruedo político con sus propuestas de gobierno y desarrollo del país.

Las lecciones del actual proceso deben ser levantadas por todas las fuerzas políticas y sociales, y analizadas para impulsar las reformas que se requieran para el fortalecimiento de la institucionalidad, el Estado de derecho y la democracia.