FF AA dan de baja a oficial tras desalojo a colectivos de Libre frente al Infop

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras comunicaron la destitución de un oficial, tras los desalojos hacia colectivos de Libertad y Refundación (Libre) la madrugada del 16 de diciembre frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). La madrugada de hoy se registraron disturbios y desalojos en el Centro Logístico Electoral, donde la Policía Nacional tuvo que intervenir.

Tras ello, la presidenta Xiomara Castro condenó que se haya "reprimido" a los colectivos y ordenó separar de sus cargos a los responsables. La tarde de este 16 de diciembre, las FF AA comunicaron que se dio de baja a un oficial encargado de realizar el desalojo y lo pondrá a disposición de las autoridades correspondientes.

Comunicado íntegro de las FF AA:

Las Fuerzas Armadas de Honduras, en relación al incidente ocurrido el martes 16 de diciembre del 2025, en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), a la opinión pública nacional e internacional comunica lo siguiente: 1. Las Fuerzas Armadas lamenta profundamente los hechos penosos ocurridos la madrugada del 16 de diciembre, donde miembros de la institución salieron de las instalaciones del INFOP a desalojar de forma violenta, haciendo uso indebido de la fuerza contra el plantón pacífico del Señor Alcalde del Distrito Central Jorge Alejandro Aldana Bardales, frente al portón que da acceso al bulevar Fuerzas Armadas.

2. Se iniciaron las investigaciones y se ha identificado al oficial superior responsable de realizar el desalojo sin la debida autorización del escalón superior, frente al portón del INFOP. El oficial en mención fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que le sean deducidas las responsabilidades conforme a las leyes y reglamentos militares que nos rigen.