Amplían por una semana el plazo para inscribirse en el concurso docente

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Nacional de Selección Docente amplió por una semana más el proceso de inscripción al concurso de docentes 2025.
Este viernes 15 de agosto finaliza la segunda prórroga que dieron a los maestros para inscribirse al proceso o para subsanar la documentación presentada para participar.
La ampliación del plazo es en respuesta a las solicitudes presentadas por las organizaciones magisteriales a nivel nacional.
"Hacemos el llamado a los compañeros maestros a no dejar la inscripción para el último día; inscríbanse ya y completen sus requisitos de méritos profesionales, porque no habrá otra prórroga", advirtió el ministro de Educación Daniel Esponda.
Los maestros que aún no se inscriben o que no han subsanado la documentación tienen hasta el viernes para hacerlo a través de la página de concurso docente, agregó el funcionario.
Para este proceso se espera que al menos 30,000 profesores participen en el proceso; sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) aún no dan a conocer la fecha de cuándo se realizará el concurso.
Son alrededor de 5,000 plazas que se someterán a concurso, según declaraciones de Esponda
"Todos los meses hay jubilados, pero la cantidad de maestros que están a la espera de una oportunidad laboral es mayor; tener concursantes para cinco mil plazas nos va a permitir escoger lo mejor", explicó el funcionario.
Sponda mencionó un proceso moderno, pues las inscripciones han sido automáticas en los concursos administrados en conjunto con la Junta Nacional de Selección.
"Con este nuevo proceso de concurso vamos a tener algo más innovador, dentro de esa lógica ya no estaremos revisando méritos profesionales a la antigua o al capricho del que está sentado a la mesa, eso permitirá que quien concursó en el 2024, para este proceso no le pongan menos valores profesionales que el año anterior", detalló el funcionario.
En relación a la creación de plazas el Esponda añadió que "desde hace diez años en el sistema educativo del país no se contrataron docentes, es por ello, que nosotros hemos creado cinco mil plazas, sabemos que se necesitan muchas más, pero eso pasa por la aprobación de los presupuestos en el Congreso Nacional", agregó.
Hasta el momento van cerca de 27,000 profesores que están inscritos al proceso, indicaron las autoridades de Educación.