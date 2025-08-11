Amplían por una semana el plazo para inscribirse en el concurso docente

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Nacional de Selección Docente amplió por una semana más el proceso de inscripción al concurso de docentes 2025. Este viernes 15 de agosto finaliza la segunda prórroga que dieron a los maestros para inscribirse al proceso o para subsanar la documentación presentada para participar. La ampliación del plazo es en respuesta a las solicitudes presentadas por las organizaciones magisteriales a nivel nacional. "Hacemos el llamado a los compañeros maestros a no dejar la inscripción para el último día; inscríbanse ya y completen sus requisitos de méritos profesionales, porque no habrá otra prórroga", advirtió el ministro de Educación Daniel Esponda.

Los maestros que aún no se inscriben o que no han subsanado la documentación tienen hasta el viernes para hacerlo a través de la página de concurso docente, agregó el funcionario. Para este proceso se espera que al menos 30,000 profesores participen en el proceso; sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) aún no dan a conocer la fecha de cuándo se realizará el concurso. Son alrededor de 5,000 plazas que se someterán a concurso, según declaraciones de Esponda "Todos los meses hay jubilados, pero la cantidad de maestros que están a la espera de una oportunidad laboral es mayor; tener concursantes para cinco mil plazas nos va a permitir escoger lo mejor", explicó el funcionario. Sponda mencionó un proceso moderno, pues las inscripciones han sido automáticas en los concursos administrados en conjunto con la Junta Nacional de Selección.