Ana Paola Hall informa que han citado a empresa ASD por falla en transmisión de resultados

Ana Paola Hall, presidenta del CNE, informó que citaron de urgencia a la empresa contratada para pedir explicaciones

  • 03 de diciembre de 2025 a las 15:37
Ana Paola Hall dijo que citaron a la empresa ASD para pedir explicaciones por la paralización en la publicación de resultados.

Foto: Cortesía CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que se reunirán con la empresa ASD por haber detenido la transmisión de resultados de las elecciones generales.

La tarde de este 3 de diciembre, la divulgación de resultados mermó y la empresa contratada alegó un "mantenimiento".

EN VIVO Resultados elecciones Honduras 2025: ¿quién va ganando hoy?

No obstante, desde el CNE informaron que la empresa ASD no notificó a los tres consejeros este mantenimiento en la página resultadosgenerales2025.cne.hn.

"Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a reunión urgente con el Pleno", escribió Hall en su cuenta de X.

Y añadió: "¡Mucho nos cuesta a los hondureños y hondureñas este proceso como para permitir que esto suceda! Seguiré informando".

Minutos antes, la consejera Cossette López también denunció que la empresa contratada no había notificado el mantenimiento.

Cossette López denuncia que se detuvo divulgación de resultados por "mantenimiento"

"Es INEXCUSABLE que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas, ahora afectando también las salas de divulgación que implementamos para mitigar los efectos del deficiente funcionamiento del servicio que nos presta la empresa", denunció López.

Salvador Nasralla tiene 1,023,359 votos, mientras Nasry Asfura cosecha 1,007,528 votos; representando una ventaja de 15,831 votos para el candidato del Partido Liberal.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
