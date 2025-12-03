Ana Paola Hall informa que han citado a empresa ASD por falla en transmisión de resultados

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó que se reunirán con la empresa ASD por haber detenido la transmisión de resultados de las elecciones generales. La tarde de este 3 de diciembre, la divulgación de resultados mermó y la empresa contratada alegó un "mantenimiento".

No obstante, desde el CNE informaron que la empresa ASD no notificó a los tres consejeros este mantenimiento en la página resultadosgenerales2025.cne.hn. "Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a reunión urgente con el Pleno", escribió Hall en su cuenta de X. Y añadió: "¡Mucho nos cuesta a los hondureños y hondureñas este proceso como para permitir que esto suceda! Seguiré informando".

Minutos antes, la consejera Cossette López también denunció que la empresa contratada no había notificado el mantenimiento.