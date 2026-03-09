Hospital San Felipe advierte afectaciones en servicios por asambleas de médicos residentes

Tegucigalpa, Honduras.-El Hospital General San Felipe informó que algunos de sus servicios podrían verse parcialmente afectados debido a las asambleas informativas anunciadas por médicos residentes, una situación que impactaría principalmente al área de oftalmología.
A través de un comunicado oficial, el centro asistencial detalló que, pese a las medidas adoptadas por el personal médico en formación, se busca garantizar la atención en varias áreas del servicio de oftalmología para evitar la interrupción total de la atención a los pacientes.
Entre los servicios que continuarán funcionando se encuentran las emergencias oftalmológicas, las citas con médicos especialistas y las cirugías que ya estaban previamente programadas, según indicó el hospital en su pronunciamiento.
Las autoridades del hospital solicitaron comprensión a la población, ya que durante este periodo podría disminuir la atención a pacientes referidos, debido a que se dará prioridad a los casos que representen emergencias médicas.
Asimismo, el comunicado advierte que otras atenciones que normalmente son realizadas por médicos residentes podrían presentar una reducción temporal como consecuencia directa de las asambleas informativas.
El hospital también pidió a los pacientes mantenerse atentos a las redes sociales y a los canales oficiales de comunicación del centro asistencial para conocer cualquier actualización relacionada con la prestación de servicios.
De igual forma, se indicó que la población puede seguir la información difundida por los medios de comunicación del país para conocer los posibles acuerdos que puedan alcanzar las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Secretaría de Salud de Honduras con el objetivo de encontrar una solución a la problemática.