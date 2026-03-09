Hospital San Felipe advierte afectaciones en servicios por asambleas de médicos residentes

Tegucigalpa, Honduras.-El Hospital General San Felipe informó que algunos de sus servicios podrían verse parcialmente afectados debido a las asambleas informativas anunciadas por médicos residentes, una situación que impactaría principalmente al área de oftalmología.

A través de un comunicado oficial, el centro asistencial detalló que, pese a las medidas adoptadas por el personal médico en formación, se busca garantizar la atención en varias áreas del servicio de oftalmología para evitar la interrupción total de la atención a los pacientes.

Entre los servicios que continuarán funcionando se encuentran las emergencias oftalmológicas, las citas con médicos especialistas y las cirugías que ya estaban previamente programadas, según indicó el hospital en su pronunciamiento.