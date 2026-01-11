  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos

La presidenta Xiomara Castro oficializó el decreto del Congreso que ordena un nuevo escrutinio electoral, pese a los resultados ya validados por el CNE

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 12:36
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
1 de 14

La crisis postelectoral en el país continúa, debido a que a tan solo pocos días de la toma de posesión programada para el 27 de enero, parece estar en el limbo, tras la aprobación de un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un nuevo recuento de votos. Cuáles son las razones por las que la presidenta Xiomara Castro sancionó tal disposición? A continuación los detalles.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
2 de 14

El partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la presidenta Castro—, no reconoce los resultados alegando un presunto fraude. Zelaya ha llegado incluso a mencionar una supuesta injerencia de Donald Trump para favorecer a Asfura y perjudicar a la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien quedó en tercer lugar.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
3 de 14

En ese sentido, la oposición considera que las recientes acciones de Redondo y Castro buscan que Libre se quede en el poder. "Configura un delito de traición a la patria por Redondo, diputados de Libre y la presidenta Xiomara Castro, al sancionar y mandar a publicar una ilegalidad, un delito, una acción que no tiene ninguna atribución ni en el Congreso, ni mucho menos en la Presidencia de la República", expresó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
4 de 14

"Quieren llevar el material electoral hacia el CN, eso solo consuma un autogolpe de Estado por Libre. Libre se quiere quedar a la fuerza", agregó Zambrano.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
5 de 14

El controversial Decreto No. 58-2025 en el Congreso por Luis Redondo y diputados de Libre, fue sancionado por castro y se publicó en el diario oficial La Gaceta el pasado 9 de enero. La norma obliga al CNE a efectuar un recuento general de todas las actas de cierre emitidas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones del pasado 30 de noviembre.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
6 de 14

Esta directriz implica la revisión de más de 19,000 actas electorales. Sin embargo, el CNE ya había cumplido con los plazos establecidos por la ley, declarando el pasado 24 de diciembre al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, como presidente electo. Una semana después, el ente electoral validó también los resultados correspondientes a las alcaldías y diputaciones.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
7 de 14

La iniciativa del nuevo escrutinio fue promovida activamente por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dirigente de Libre, quien no logró su reelección como diputado en las pasadas elecciones. Sectores de la oposición han levantado la voz, acusándolo de actuar al margen del orden constitucional y de impulsar una medida que, según sus denuncias, pone en serio riesgo la estabilidad institucional del país.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
8 de 14

Aprobación sin la oposición y cuestionamientos de legalidad: una de las aristas más polémicas de la aprobación de este decreto es que se llevó a cabo sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, en su mayoría del Partido Nacional y una diputada del Partido Liberal.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
9 de 14

Estos legisladores, según sus propias denuncias, fueron impedidos de ingresar al hemiciclo. Adicionalmente, los opositores habían manifestado que se abstendrían de votar, al considerar ilegal la Comisión Permanente instalada por Redondo desde octubre de 2025, la cual no convocaba a sesiones ordinarias desde agosto y está integrada únicamente por nueve diputados de Libre, de los 128 que conforman el Congreso.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
10 de 14

Juristas alertan que no puede haber nuevo escrutinio: Luis Redondo argumentó la necesidad de escrutar las más de 19,000 actas electorales alegando que no todas fueron revisadas. Sin embargo, su postura desconoce que el CNE ya había declarado a Asfura como presidente electo y los resultados de alcaldías y diputados.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
11 de 14

Pese a estas acusaciones, la presidenta Castro había declarado el 18 de diciembre que reconocería al ganador del Consejo Nacional Electoral y entregaría el poder el 27 de enero.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
12 de 14

No obstante, el jefe de bancada por el Partido Nacional, acusó a Xiomara Castro, de estar "mintiendo", ya que a pesar de haber asegurado recientemente que habrá una transición pacífica, sus acciones demuestran lo contrario.

Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
13 de 14

"La presidenta mintió, porque dijo que una vez que estuviera la declaratoria iba a poner sus equipos de transición con el presidente electo y ha mentido, no ha puesto absolutamente a nadie", manifestó Tomás Zambrano.

 Foto: Alex Pérez / EL HERALDO
Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos
14 de 14

Mientras tanto, el material electoral sigue bajo resguardo militar en el Centro Logístico Electoral (CLE) en el Infop.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Cargar más fotos