Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos

La crisis postelectoral en el país continúa, debido a que a tan solo pocos días de la toma de posesión programada para el 27 de enero, parece estar en el limbo, tras la aprobación de un decreto que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar un nuevo recuento de votos. Cuáles son las razones por las que la presidenta Xiomara Castro sancionó tal disposición? A continuación los detalles.
El partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la presidenta Castro—, no reconoce los resultados alegando un presunto fraude. Zelaya ha llegado incluso a mencionar una supuesta injerencia de Donald Trump para favorecer a Asfura y perjudicar a la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien quedó en tercer lugar.
En ese sentido, la oposición considera que las recientes acciones de Redondo y Castro buscan que Libre se quede en el poder. "Configura un delito de traición a la patria por Redondo, diputados de Libre y la presidenta Xiomara Castro, al sancionar y mandar a publicar una ilegalidad, un delito, una acción que no tiene ninguna atribución ni en el Congreso, ni mucho menos en la Presidencia de la República", expresó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
"Quieren llevar el material electoral hacia el CN, eso solo consuma un autogolpe de Estado por Libre. Libre se quiere quedar a la fuerza", agregó Zambrano.
El controversial Decreto No. 58-2025 en el Congreso por Luis Redondo y diputados de Libre, fue sancionado por castro y se publicó en el diario oficial La Gaceta el pasado 9 de enero. La norma obliga al CNE a efectuar un recuento general de todas las actas de cierre emitidas por las Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones del pasado 30 de noviembre.
Esta directriz implica la revisión de más de 19,000 actas electorales. Sin embargo, el CNE ya había cumplido con los plazos establecidos por la ley, declarando el pasado 24 de diciembre al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, como presidente electo. Una semana después, el ente electoral validó también los resultados correspondientes a las alcaldías y diputaciones.
La iniciativa del nuevo escrutinio fue promovida activamente por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dirigente de Libre, quien no logró su reelección como diputado en las pasadas elecciones. Sectores de la oposición han levantado la voz, acusándolo de actuar al margen del orden constitucional y de impulsar una medida que, según sus denuncias, pone en serio riesgo la estabilidad institucional del país.
Aprobación sin la oposición y cuestionamientos de legalidad: una de las aristas más polémicas de la aprobación de este decreto es que se llevó a cabo sin la participación de más de 70 diputados de la oposición, en su mayoría del Partido Nacional y una diputada del Partido Liberal.
Estos legisladores, según sus propias denuncias, fueron impedidos de ingresar al hemiciclo. Adicionalmente, los opositores habían manifestado que se abstendrían de votar, al considerar ilegal la Comisión Permanente instalada por Redondo desde octubre de 2025, la cual no convocaba a sesiones ordinarias desde agosto y está integrada únicamente por nueve diputados de Libre, de los 128 que conforman el Congreso.
Juristas alertan que no puede haber nuevo escrutinio: Luis Redondo argumentó la necesidad de escrutar las más de 19,000 actas electorales alegando que no todas fueron revisadas. Sin embargo, su postura desconoce que el CNE ya había declarado a Asfura como presidente electo y los resultados de alcaldías y diputados.
Pese a estas acusaciones, la presidenta Castro había declarado el 18 de diciembre que reconocería al ganador del Consejo Nacional Electoral y entregaría el poder el 27 de enero.
No obstante, el jefe de bancada por el Partido Nacional, acusó a Xiomara Castro, de estar "mintiendo", ya que a pesar de haber asegurado recientemente que habrá una transición pacífica, sus acciones demuestran lo contrario.
"La presidenta mintió, porque dijo que una vez que estuviera la declaratoria iba a poner sus equipos de transición con el presidente electo y ha mentido, no ha puesto absolutamente a nadie", manifestó Tomás Zambrano.
Mientras tanto, el material electoral sigue bajo resguardo militar en el Centro Logístico Electoral (CLE) en el Infop.