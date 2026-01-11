Las razones por las que la presidenta aprobó decreto que obliga al CNE a hacer recuento de votos

En ese sentido, la oposición considera que las recientes acciones de Redondo y Castro buscan que Libre se quede en el poder. "Configura un delito de traición a la patria por Redondo, diputados de Libre y la presidenta Xiomara Castro, al sancionar y mandar a publicar una ilegalidad, un delito, una acción que no tiene ninguna atribución ni en el Congreso, ni mucho menos en la Presidencia de la República", expresó el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.