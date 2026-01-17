Multinacional anuncia plan de expansión en Honduras tras reunión con Nasry Asfura

Washington, Estados Unidos.- Durante una reunión sostenida en Washington D. C. con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, la empresa multinacional Cargill reiteró su compromiso de inversión y permanencia en el país, además de presentar sus planes de expansión e impacto económico para los próximos cinco años. En el encuentro se abordaron temas relacionados con inversión, desarrollo productivo y el papel estratégico del sector alimentario en la economía hondureña, en un contexto de fortalecimiento de la producción local y la generación de empleo. Cargill cuenta con más de 55 años de presencia en Honduras, donde actualmente emplea a unas 2,500 personas de forma directa y contribuye a la generación de aproximadamente 10,000 empleos indirectos. Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía busca consolidar un sistema alimentario y agrícola más eficiente, resiliente y sostenible.

El plan de expansión contempla duplicar la capacidad de producción de su planta avícola, incrementar en un 60 % la capacidad de su planta de alimentos para mascotas y fortalecer sus capacidades exportadoras. Según la empresa, estas acciones permitirán mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, impulsar los mercados locales y ampliar las oportunidades laborales. De acuerdo con estimaciones de Cargill, cada aumento del 1 % en la producción de pollo utilizando granos de origen local podría generar hasta 5,000 empleos a nivel nacional, lo que contribuiría al desarrollo rural y a la reducción de la migración motivada por la falta de oportunidades.