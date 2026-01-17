Multinacional anuncia plan de expansión en Honduras tras reunión con Nasry Asfura

Washington, Estados Unidos.- Durante una reunión sostenida en Washington D. C. con el presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, la empresa multinacional Cargill reiteró su compromiso de inversión y permanencia en el país, además de presentar sus planes de expansión e impacto económico para los próximos cinco años.
En el encuentro se abordaron temas relacionados con inversión, desarrollo productivo y el papel estratégico del sector alimentario en la economía hondureña, en un contexto de fortalecimiento de la producción local y la generación de empleo.
Cargill cuenta con más de 55 años de presencia en Honduras, donde actualmente emplea a unas 2,500 personas de forma directa y contribuye a la generación de aproximadamente 10,000 empleos indirectos. Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía busca consolidar un sistema alimentario y agrícola más eficiente, resiliente y sostenible.
El plan de expansión contempla duplicar la capacidad de producción de su planta avícola, incrementar en un 60 % la capacidad de su planta de alimentos para mascotas y fortalecer sus capacidades exportadoras. Según la empresa, estas acciones permitirán mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, impulsar los mercados locales y ampliar las oportunidades laborales.
De acuerdo con estimaciones de Cargill, cada aumento del 1 % en la producción de pollo utilizando granos de origen local podría generar hasta 5,000 empleos a nivel nacional, lo que contribuiría al desarrollo rural y a la reducción de la migración motivada por la falta de oportunidades.
La compañía también anunció que trabajará de manera coordinada con el Gobierno de Honduras en la elaboración de una hoja de ruta estratégica para el sector agrícola, con el objetivo de identificar cadenas de valor prioritarias y fortalecer la producción nacional de granos.
Además, Cargill continuará sus alianzas con organizaciones sociales locales orientadas a mejorar los medios de vida de los productores y fortalecer la resiliencia económica. Solo en el último año, la empresa destinó 1.8 millones de dólares a proyectos sociales, beneficiando a más de 1,600 productores y 460 pequeñas empresas.
Las autoridades y representantes de la empresa coincidieron en que la inversión privada y el desarrollo social deben avanzar de manera conjunta para fortalecer la seguridad alimentaria y promover un crecimiento económico sostenible en Honduras.