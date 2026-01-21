Nasry Asfura recibió su credencial como presidente constitucional de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura ya tiene en su poder la credencial que lo avala como presidente de Honduras para el período 2026-2030, la cual fue entregada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. Como pocas veces se le ha visto, Asfura vistió saco y corbata y recibió su credencial enmarcada este 21 de enero. El evento se realizó de manera privada en la capital, donde estuvieron presentes las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, así como el consejero suplente Carlos Cardona.

En esta misma actividad se hizo entrega de las credenciales a las designadas presidenciales María Antonieta Mejía, quien ha sido una de las voceras del Partido Nacional; Diana Herrera, y al designado Carlos Alberto Flores. Asimismo, se entregó este documento a las autoridades de la nueva Corporación Municipal del Distrito Central, que estará liderada por el nacionalista Juan Diego Zelaya.

Asfura está a tan solo seis días de tomar posesión de su cargo, tras la salida del primer gobierno encabezado por una mujer en Honduras, el de Xiomara Castro de Zelaya.

El presidente electo agradeció a sus compatriotas por el respaldo brindado en los comicios generales, en los que los hondureños también eligieron 298 alcaldías, 128 diputados para el Congreso Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Asfura, quien fue alcalde de la capital de Honduras entre 2014 y 2022, se impuso en las urnas con el 40,27 % de los votos, en una de las contiendas más ajustadas de la historia reciente del país. Superó a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, quien obtuvo el 39,53 % de los sufragios, mientras que la oficialista Rixi Moncada, de Libre, quedó en tercer lugar con el 19,19 %.