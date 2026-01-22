Parlamento Europeo apoya a Nasry Asfura y pide el fin de las hostilidades políticas

Francia.- El Parlamento Europeo votó a favor de una resolución en la que reconocen a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras tras las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre y piden el cese de las hostilidades en el país.

"La Eurocámara muestra su preocupación por el clima d.e violencia e intimidación hacia la oposición y los funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exigen al gobierno hondureño frenar estas hostilidades," apuntó un comunicado del Parlamento tras el voto a mano alzada en Estrasburgo.

Además, los eurodiputados rechazaron el recuento decretado por el gobierno saliente, que consideraron "inconstitucional y un ataque a la democracia hondureña", y condenaron la violencia contra la diputada opositora Gladys López y llamaron a una investigación judicial "transparente e independiente".