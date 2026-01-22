El Partido Nacional se afianza en puestos de la directiva del Poder Legislativo

Tegucigalpa, Honduras.-En consonancia con la tradición de pasadas administraciones del Congreso Nacional, la Junta Directiva provisional fue encabezada por un diputado del partido político electo para asumir la administración pública por el período 2026-2030. Con el respaldo de 87 congresistas, entre ellos uno de Libertad y Refundación (Libre) asumió ayer Tomás Zambrano, parlamentario del Partido Nacional, la presidencia de la directiva temporal del órgano unicameral. Mientras que en la vicepresidencia fue designado el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Godofredo Fajardo. El congresista nacionalista Carlos Ledezma quedó como secretario. Aunque el parlamentario del Partido Liberal, Jorge Cálix aspiraba a la presidencia de la junta provisoria del CN, al final desistió de su pretensión por no haber logrado los votos necesarios.

Con poco más de una hora de retraso dio inicio la sesión preparatoria y cuando el reloj marcaba las 10:07 AM el titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Tomás Vaquero dio la bienvenida a los reelectos también nuevos diputados con un agradecimiento a Dios y en medio de aplausos. El funcionario anunció que a petición de los líderes de las bancadas mayoritarias (PN y PL) se concedería un compás de espera para alcanzar consensos en los puestos de la directiva provisional. En tal sentido, se convocó hasta la 1:00 PM a la reunión en el hemiciclo legislativo, no sin antes que Vaquero realizara la solicitud a los congresistas suplentes de cederles los curules a los propietarios. Varios diputados abandonaron el salón de sesiones y en el caso de otros prefirieron permanecer en sus lugares hasta reiniciar la reunión.

Más retrasos

Luego de la 1:00 PM el titular de la SGJD volvió a comunicar que las bancadas de las dos principales fuerzas políticas requerían de más tiempo para lograr un acuerdo y se pospuso la elección de la directiva provisional para las 3:00 PM. A medida que se acercaba la hora indicada los parlamentarios seguían en pláticas tanto dentro como fuera del hemiciclo. Sin más prórroga, pero con un retraso de 165 minutos a la hora fijada, la principal autoridad de la institución rectora de lo concerniente al gobierno del interior de la República pasó asistencia a los diputados, de conformidad a la certificación emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmándose la presencia de 127 congresistas propietarios. Acto seguido se hizo una invocación a Dios también fue entonado el Himno Nacional.

Vaquero le dio la palabra al congresista del partido de la estrella solitaria, Mario Pérez, para darle lectura a la moción nominativa con los tres directivos provisionales. Antes de discutir y aprobar la referida proposición tuvieron una amplia participación Jorge Cálix y el diputado de Libre, Edgardo Casaña, quien confirmó que esa institución no avalaba la selección de la directiva temporal ni en propiedad del CN. Con la mano levantada tal como confirmaron su asistencia, los congresistas votaron por la moción, quedando en los puestos los miembros de la junta provisional, quienes tomaron promesa de ley a las 7:06 PM como lo estipula el instrumento jurídico vigente.

Instalación