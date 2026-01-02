Jorge Aldana presenta actas con las que apelará resultados en la alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aseguró que los resultados del proceso electoral en la capital no reflejan con certeza la voluntad popular y sostuvo que la revisión del escrutinio es necesaria para garantizar transparencia y justicia.

“Ese resultado nos da la victoria, y por eso estamos acá con la frente en alto, con la moral en alto, la verdad de nuestro lado, haciendo una labor para que se haga justicia en este proceso electoral tan manchado y tan viciado”, expresó Aldana mientras mostraba las actas de las que presentó este día ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) junto con su apelación.

El edil capitalino señaló que fue la propia consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien abrió la posibilidad de una revisión más profunda del proceso, al reconocer irregularidades en varios municipios.

Aldana recordó que, durante la declaratoria emitida el pasado 30 de diciembre, López afirmó que existen 66 municipios, incluido el Distrito Central, donde los resultados “no garantizan certeza de irreversibilidad matemática, ni estadística ni jurídica”, según consta en la certificación oficial.