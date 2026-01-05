¿Cuáles serán las condiciones del clima para este martes 6 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán predominando este martes 6 de enero en la mayor parte del territorio nacional, aunque se mantiene una baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas en algunas zonas del norte y oriente del país.
El pronóstico fue informado por Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, quien explicó que este comportamiento atmosférico estará influenciado por el transporte de humedad desde el mar Caribe.
“Continúan las condiciones secas sobre el territorio nacional, pero también tenemos una probabilidad baja de algunas precipitaciones débiles aisladas en algunos sectores de las regiones norte y oriente”, indicó Fonseca.
Según el reporte, estas lluvias estarán asociadas al ingreso de humedad impulsada por vientos del noreste que inciden principalmente en esas zonas del país.
“El transporte de humedad procedente desde el mar Caribe por viento del noreste” es el factor que podría generar esas precipitaciones aisladas, precisó el pronosticador de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca señaló que se esperan oleajes moderados tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.
“Referente a los oleajes de uno a tres pies, tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca”, detalló.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, en el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 25 C° y una mínima de 13 C°.
Para la región central, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 28 C° y una mínima de 14 C°, mientras que en la región insular se esperan valores de hasta 26 C° como máxima y 24 C° como mínima.
En la región norte se prevé una temperatura máxima de 26 C° y mínima de 18 C°; en la región oriental, una máxima de 28 C° y mínima de 12 C°.
Las condiciones más cálidas se registrarán en la región sur, donde se alcanzará una temperatura máxima de 36 C° y mínima de 20 C°, mientras que en la región occidental se esperan máximas de 24 C° y mínimas de 10 C°, concluyó el informe brindado por Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).