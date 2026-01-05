¿Cuáles serán las condiciones del clima para este martes 6 de enero?

Tegucigalpa, Honduras.- Las condiciones secas continuarán predominando este martes 6 de enero en la mayor parte del territorio nacional, aunque se mantiene una baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas en algunas zonas del norte y oriente del país.

El pronóstico fue informado por Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos, quien explicó que este comportamiento atmosférico estará influenciado por el transporte de humedad desde el mar Caribe.

“Continúan las condiciones secas sobre el territorio nacional, pero también tenemos una probabilidad baja de algunas precipitaciones débiles aisladas en algunos sectores de las regiones norte y oriente”, indicó Fonseca.

Según el reporte, estas lluvias estarán asociadas al ingreso de humedad impulsada por vientos del noreste que inciden principalmente en esas zonas del país.

“El transporte de humedad procedente desde el mar Caribe por viento del noreste” es el factor que podría generar esas precipitaciones aisladas, precisó el pronosticador de Cenaos.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca señaló que se esperan oleajes moderados tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

“Referente a los oleajes de uno a tres pies, tanto para el litoral Caribe como para el Golfo de Fonseca”, detalló.