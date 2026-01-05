  1. Inicio
Simpatizantes y detractores de Maduro generan tensión en Roma

Decenas de personas se han manifestado este lunes en Roma en sendas protestas a favor y en contra de la captura el pasado sábado por Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, una de las cuales derivó en momentos de tensión.

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 14:42
El Heraldo Videos