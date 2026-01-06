A 22 días de irse, aprueban jugosos aumentos a empleados de Finanzas

Tegucigalpa, Honduras.- A 22 días de que el nuevo presidente jure, la Secretaría de Finanzas (Sefin) aprobó una serie de ajustes salariales, reestructuraciones de puestos y modificaciones presupuestarias por un monto superior a 13 millones de lempiras, mediante tres resoluciones emitidas en noviembre de 2025. La resolución No. 418-2025, emitida el 7 de noviembre de 2025, autorizó ajustes salariales por nivelación para 16 servidores públicos excluidos del Régimen de Servicio Civil, por un monto de L583,493, con efecto retroactivo al 30 de septiembre de 2025. Aunque la solicitud inicial contemplaba 216 empleados -200 bajo Servicio Civil y 16 excluidos-, la Dirección General de Presupuesto (DGP) solo avaló los ajustes correspondientes a los puestos excluidos, tras evaluar la disponibilidad presupuestaria. Entre los cargos beneficiados figuran asesores legales, oficiales jurídicos y coordinadores administrativos, cuyos salarios fueron homologados con puestos de jerarquía equivalente.

La Resolución No. 477-2025, fechada el 21 de noviembre de 2025, aprobó readecuaciones de nombres, grupos y niveles para 58 puestos ocupados, en su mayoría sin impacto presupuestario adicional. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De ese total, 20 cargos solo cambiaron de denominación, mientras otros fueron reclasificados dentro de la estructura salarial. Entre los ejemplos figura la conversión de Oficial de Seguridad I (Grupo 1, Nivel 3) a Guardián II, con salarios entre L27,498 y L32,733, o el cambio de Especialista Presupuestario II a Oficial Jurídico II, con un salario de 40,366 lempiras.

Reestructuración de mayor alcance

La intervención más amplia quedó contenida en la Resolución No. 476-2025, también del 21 de noviembre de 2025, que autorizó reasignaciones y ajustes salariales por nivelación para 198 servidores públicos bajo el Régimen de Servicio Civil, con un impacto económico de L12,489,069. Los incrementos mensuales varían según el cargo y la reclasificación. Entre los casos documentados figuran aumentos de L1,097 para un Oficinista II readecuado como Trabajador de Servicios Generales, con salario final de L20,900, y ajustes de hasta L12,600 mensuales en conversiones hacia cargos como Planificador Presupuestario.

También se incluyen promociones como la de Conserje II a Auxiliar Administrativo I, con incrementos de L3,111, o de Auditor de Presupuesto I a Contador IV, con aumentos de 8,200 lempiras. La resolución contempla un efecto retroactivo de tres meses y un día, lo que implicó un desembolso inmediato de varios millones de lempiras.

Contexto fiscal