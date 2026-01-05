Empleados estatales denuncian que les quieren vulnerar su antigüedad y no respetar PCM

Tegucigalpa, Honduras.- Empleados de los medios de comunicación que son propiedad del Estado de Honduras, protestaron este lunes 5 de enero frente a las instalaciones de uno de los edificios de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), en la capital; denuncian que se está tramando una canallada en su contra. La denuncia es precisa y es contra el ministro de la SPE, Ricardo Salgado, quien no habría acatado una orden presidencial que hiciera la mandataria Xiomara Castro, mediante un decreto ejecutivo, relacionado con la labor de cientos de empleados de los medios de comunicación estatales. Resulta ser que, todos los empleados de la Radio Nacional de Honduras (RNH), del Canal Estatal 8 y del periódico Poder Popular, fueron traspasados de forma administrativa de Casa Presidencial, -entidad a la que siempre pertenecieron-, a la Secretaría de Planificación Estratégica, institución por la que les pagaron sus salarios los últimos tres años del actual gobierno.

Al pasar a ser parte de la SPE, un buen número de esos trabajadores, especialmente de la Radio Nacional de Honduras, estarían al borde de perder todos sus derechos laborales ganados, algunos, durante 28 años de trabajo para esta emisora. Guillermo Paz Manueles, periodista de Canal 8, con evidente molestia, expresó: "Tenemos cuatro años de laborar con el gobierno. Cuando apenas habíamos cumplido un año, se nos hizo un traslado inconsulto de Casa Presidencial a la Secretaría de Planificación Estratégica. No se nos liquidó, no se nos dio ningún reconocimiento y pasamos a esta nueva Secretaría sin ningún tipo de argumento a favor de nosotros".

En un Consejo de Ministros, la mandataria Castro emitió un decreto PCM para obligar y ordenar a los ministros y a Servicio Civil, a que reconocieran la antigüedad laboral de todos los empleados del Estado, sin embargo, Ricardo Salgado hizo al decreto ejecutivo.

Se irían sin nada

"Cuando estamos apenas a 22 días de que haya cambio de gobierno, estamos en un limbo laboral, porque no hay nada que nos sustente. Los compañeros que estaban por contrato no se les confirmó de nuevo el contrato, los que estaban por acuerdo igual. Estamos demandando que, por favor, nos hagan el reconocimiento de nuestra antigüedad laboral", lamentó el experimentado Paz Manueles.

El comunicador reveló que en su detrimento, les han calculado el pago de vacaciones, de décimo cuarto y del aguinaldo, con base a un año de trabajo, cuando están a punto de cumplir cuatro años de labores en el gobierno. El problema de Guillermo Paz y de un centenar más de empleados de la SPE se vuelve pequeño, en comparación a la preocupación que embarga a los trabajadores, en su mayoría periodistas, que laboran para Radio Nacional de Honduras, y que tienen cerca de tres décadas de trabajar para la RNH.