Ricardo Salgado promueve la desinformación al interactuar con perfil falso que suplanta a consejera del CNE

Lo grave del caso no radica únicamente en el contenido de las opiniones del secretario, sino en el hecho de que fueron provocadas por una cuenta falsa, algo que era fácilmente detectable.

La cuenta en cuestión no solo no está verificada, sino que se describe en su biografía como una parodia. Aun así, Salgado no se percató y compartió su mensaje como si proviniera de la auténtica presidenta del CNE.