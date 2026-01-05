Cortes de energía en Honduras para este martes 6 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) compartió el listado de cortes de energía programados para el martes 6 de enero en diferentes puntos del territorio hondureño.
Entre las zonas afectadas se encuentran Tegucigalpa y diferentes municipios de los departamentos de Copán y Cortés, en donde la empresa estatal ha anunciado que llevará a cabo labores de mantenimiento en el sistema de fluido eléctrico.
La ciudad de San Pedro Sula es la que se verá mayormente afectada debido a que algunas subestaciones verán interrumpido su servicio por un periodo de 10 horas.
Distrito Central: de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Colonia Bernardo Dazzy.
Copán: de 8:20 a.m. a 2:20 p.m.
Cucuyagua: Las aldeas Junquillo, Gualtaya, Casa Quemada, Barbasco, El Balsamo, Las Lomitas, El Coyolar, Capuquitas, Yaunerita, Plan de Limo, Yaruconte, Yaunera y caseríos cercanos.
San Pedro Copán: Aldea Villanueva, Cerro Gacho, Caserío El Planón, Azajario, El Relámpago, Pepescas, San Francisco El Egido, Río Colorado y caseríos cercanos.
Corquín: Las aldeas Quebradas, aldea Capucas y caseríos cercanos.
San Francisco de Yojoa: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cañaveral, Peña Blanca, El Tigre, Babilonia, El Jaral, El Edén, Nueva Esperanza 1, Santa Elena, San Bartolo, Agua Sur Sierra, Agua Sur Rancho, La Guama y Monteverde, Generadora Aqua Verde, Generadora Peña Blanca, Colonia 25 de Mayo, La Fe, El Guayabo, Hotel Finca Las Glorias, Costa Azul, Los Caminos, Campanario, Santa Lucía, Boquita, Santa Elena, Parque Panacam, San Bartolo, El Cacao, Casetas del Lago, Pito Solo, Horconsitos, Cerro Azul, Bacadilla, Jardines, Monte de Dios, Los Planes Meamar, Río Bonito, Taulabé, La Majada, Alejandras, Higuerones, Laguna Seca, Huerto del Edén, Camalotales, Cantillano, Bella Vista, Santa Rosita, Chaguite, Quebraditas, Buena Vista, Varsovia, Palmichal, La Misión, Carrizal, Ocoman, Choloma, La Angostura, Las Conchas, San Jose de Comayagua, Las Delicias, Jaitique, La Pimienta, Las Alejandras, Lajas.
San Pedro Sula: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Col. Santa Mónica, Col. Las Mercedes, Col. Fesitranh, Col. Los Pinos, altos de Sula, Col. Veracruz, Zip Victoria, Amanco, Quimifar, Mexichem Honduras, Col. Río blanco, Supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso bulevar del norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical, Col. Prieto, aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, Invema, Escuela Happy Days, Delicias del Norte, Master Fiber, Industrias Corona, Químicas Handal, Fábrica de Ropa Montecarlo, Novalace, Agencia J.E. Handal, Inter Corr, Zoli J.E. Handal, antena de Tigo y antena de Claro, Químicas Handal, Aceros Alfa, Foam Pack, Col. La victoria, Col. San Miguel I Y II, Quintas San Miguel, Col. López Arellano, éxitos de Anach I, II, Col. Las Colinas, Col. Valle de Sula, Col. Barnica, Col. Santa Fé sur, Col. La Unidad, Col. Vista Hermosa, Col. Las Cascadas, Col. Lomas de Las Cascadas I, II y V Etapa, Col. Cerro Verde, Col. Rodolfo Lozano, Maxi Despensa, Res. Roca de Arios, Res. Quintas Marta Elena, Camas Dina, Helados Yoysi, Tecpro, promasa, Grupo América, Res. Las Colinas, Col. Monte Verde.