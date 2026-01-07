  1. Inicio
¿A qué hora se abren portones y qué calles estarán cerradas por la final Olimpia vs Marathón?

El equipo merengue se enfrentará en un duelo ante la furia del equipo verdolaga en la gran final del torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 09:35
En caso de que los blancos y verdes igualen en los 180 minutos, el partido se irá hasta los tiempos extras y si ahí persiste el empate, el ganador del campeonato saldrá desde la tanda de penales.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.-Este miércoles, los aficionados del verdolaga y la barra Ultrafiel tienen una cita. Olimpia buscará su copa número 40 en la final del torneo Apertura 2025-2026 contra Marathón, que, en el centenario de su fundación, apuesta por la décima conquista.

Olimpia buscará su segundo campeonato bajo el mando del entrenador uruguayo Eduardo Espinel, en un encuentro que se jugará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Hoy, el Marathón, que tiene su sede en San Pedro Sula, espera poner fin a la sequía de copas, desde que ganó la novena, en 2018. El partido de ida de la final del Apertura, jugado el pasado domingo en San Pedro Sula, finalizó 2-2.

El partido se disputará a las 7:00 p. m., donde la Policía Nacional desplegará 1,000 agentes en el interior y exterior del estadio, que estarán organizados en seis anillos de seguridad.

Por ser el club visitante, se prohibirá la entrada de los miembros de la barra organizada del Club Deportivo Marathón. Los portones del estadio abrirán a las 4:00 p. m. para un ingreso seguro y ordenado, mientras que el ingreso de vendedores y casetas iniciará a las 12:00 a. m.

Desde las 5:00 p. m., la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte cerrará las calles alrededor del “Chelato Uclés”.

Cabe mencionar que está prohibido ingresar armas de fuego, productos con pólvora, armas punzo cortantes, mantas, banderas, palos, objetos tipo láser y botes de vidrio o plástico.

Cierre de calles

Puente La Isla

Inmediaciones a la Feria del Estadio

Semáforo hacia el barrio La Hoya

Cruce calle Las Flores, hacia blv. Morazán

Semáforo en cruce al bulevar Suyapa

Acceso al parque Juana Laínez

Frente al estadio Lempira Reina

Calle hacia El Prado

Puente Juan Ramón Molina

Posibles alineaciones

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Edwin Lobo; Carlos Sánchez, Agustín Mulet, José Mario Pinto, Dereck Moncada; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.

Entrenador: Eduardo Espinel.

Marathón: César Samudio; Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo; Damín Ramírez, José Aguilera, Samuel Elvir, Cristian Sacaza; Alexy Vega y Nicolás Messiniti

Entrenador: Pablo Lavallén.

Árbitro: Said Martínez.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa

