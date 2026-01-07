¿A qué hora se abren portones y qué calles estarán cerradas por la final Olimpia vs Marathón?

Tegucigalpa, Honduras.-Este miércoles, los aficionados del verdolaga y la barra Ultrafiel tienen una cita. Olimpia buscará su copa número 40 en la final del torneo Apertura 2025-2026 contra Marathón, que, en el centenario de su fundación, apuesta por la décima conquista.

Olimpia buscará su segundo campeonato bajo el mando del entrenador uruguayo Eduardo Espinel, en un encuentro que se jugará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.

Hoy, el Marathón, que tiene su sede en San Pedro Sula, espera poner fin a la sequía de copas, desde que ganó la novena, en 2018. El partido de ida de la final del Apertura, jugado el pasado domingo en San Pedro Sula, finalizó 2-2.