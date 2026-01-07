¿Está Honduras? 25 países pagarán hasta $15 mil en fianza para poder solicitar visas

El Gobierno estadounidense ha incluido a Venezuela y Cuba a una lista con 25 nuevos países cuyos ciudadanos deben depositar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar la entrada en Estados Unidos, según especificó esta semana el Departamento de Estado.
La administración de Donald Trump reactivó y amplió el "Programa Piloto de Fianzas para Visas", la cual exige a ciudadanos de países con altas tasas de "sobreestancia" (personas que se quedan más tiempo del permitido) depositar una fianza reembolsable de entre $5,000 y $15,000 para obtener visas B1 (negocios) o B2 (turismo).
Para este 7 de enero de 2026, la lista se ha ampliado significativamente, incluyendo recientemente a países latinoamericanos como Venezuela y Cuba. El cambio tendrá lugar a partir del 21 de enero y en ese listado ampliado están naciones como Argelia, Angola, Gabón, Nepal, Senegal, Zimbabue o Uganda.
También aparecen Malaui, Zambia, Gambia, Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Bután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia, Turkmenistán, Bangladesh, Benín, Burundi, Cabo Verde, Nigeria. Hasta el momento no se enlista ningún país de Centroamérica.
Cualquier ciudadano o persona que viaje con un pasaporte emitido por uno de esos países y que sea eligible para un visado B1 o B2 deberá depositar una fianza de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, una cantidad que se determinará en el momento de la entrevista con el candidato.
El visado B1 permite el viaje por motivos de negocios y el B2 autoriza la entrada con fines turísticos, personales o médicos. En total, la lista suma ahora 38 países, la mayoría en África.
El Departamento de Estado especificó el martes que la fianza no garantiza la emisión del visado y señaló que si alguien paga la tarifa sin la indicación de un trabajador consular ese dinero no será reembolsado.
Como condición de la fianza, quienes hayan depositado la misma deben entrar y salir del país a través del aeropuerto internacional Washington Dulles, el John F. Kennedy de Nueva York o el Logan de Boston.
La fianza se devuelve íntegramente una vez que el viajero regresa a su país de origen y demuestra que cumplió con los términos de su visa. Cabe mencionar que no aplica para quienes ya tienen una visa vigente, pero sí será obligatoria al momento de renovarla si el país sigue en la lista.
No cumplir con ese requisito, según se advierte, podría resultar en la denegación de la entrada o provocar que la salida no quede debidamente registrada.