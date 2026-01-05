  1. Inicio
Nicolás Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante su primera comparecencia.

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 15:16
El Heraldo Videos