Gestión de Luis Redondo, opacada por “lo desastroso” y “la pérdida de credibilidad”, según analistas

Para el doctor en derecho constitucional y versado en temas de la política nacional, Juan Carlos Barrientos, uno de los errores crasos cometido por Luis Redondo es haber violentado los procedimientos legislativos.

“La gestión de él es desastrosa por un montón de motivos: en primer lugar, porque es un ilegal, entonces no goza de legitimidad; en segundo lugar, no tiene partido; por lo tanto, no tiene gente que lo apoye, no tiene bancada; y en tercer lugar parece que no tiene a asesores porque violenta a cada rato las normas y los procedimientos parlamentarios”, recalcó Barrientos.