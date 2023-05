Carlos Zelaya desmiente a Redondo y dice que decreto de adhesión a la CAF no ha sido enviado al Ejecutivo

“El presidente no ha dicho que se ha mandado a sanción. No es cierto, no se ha mandado. Se va a mandar hasta que tengamos acuerdo”, añadió.

La actitud de Zelaya fue aplaudida por Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), quien expresó a través de Twitter su felicitación “al señor secretario del Congreso, porque como funcionario responsable no certifica lo que no ha sucedido; el acta no ha sido aprobada. El respeto a la Constitución y las leyes debe imperar en Honduras. NO más arbitrariedades como las históricamente sufridas”.

Espinoza, una de las más férreas críticas de Redondo, también acusó al titular del legislativo de cometer abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones y la violación de diferentes derechos constitucionales.