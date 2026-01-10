  1. Inicio
Fuerzas Armadas garantizan respeto por la voluntad popular

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras expresó el respaldo de la institución castrense al proceso electoral, comprometiéndose a garantizar una transición pacífica, respetando la voluntad popular.

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 14:01
El Heraldo Videos