Fuerzas Armadas garantizan respeto por la voluntad popular
El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras expresó el respaldo de la institución castrense al proceso electoral, comprometiéndose a garantizar una transición pacífica, respetando la voluntad popular.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 14:01
El Heraldo Videos
Videos
Fuerzas Armadas garantizan respeto por la voluntad popular
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Afición españolista invade La Ceiba para apoyar a su equipo
Claudia Torres
Videos deportes
Pasión ceibeña: la afición del Victoria no falla
Claudia Torres
Videos mundo
Daniel Ortega alcanza 19 años en el poder mientras la captura de Maduro agita el escenario político
Agencia EFE
Videos Honduras
Tomás Zambrano alerta sobre presunto autogolpe de Estado atribuido al Gobierno de Libre
Cortesía
Videos sucesos
Video muestra el instante en que lanzan explosivo contra diputada en el Congreso Nacional
Cortesía
Videos Honduras
En nombre del CN, Maribel Espinoza pide captura de Redondo tras presunto llamado a atacar a diputados de oposición
Lesly Chambasis
Videos
Diputados opositores exigen acción judicial contra Luis Redondo y Manuel Zelaya Rosales por "traición a la patria"
Leslie Chambasis
Videos Honduras
Oposición responsabiliza a "Mel" Zelaya y Luis Redondo por disturbios en el CN y ataque a diputada del PN
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Oposición arranca sesión pese a incidentes en el Legislativo
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Policía Militar llega al Congreso Nacional tras explosión que dejó herida a diputada Gladys Aurora López
Leslie Chambasis
Videos Honduras
"Una salvajada": Antonio Rivera Callejas denuncia extrema violencia en el Congreso y pide suspender sesión
Lesly Chambasis