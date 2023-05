Aprobación de acta para adhesión de Honduras al CAF divide al Partido Liberal

El diputado Marlon Lara aseguró, en entrevista con Noticieros Hoy Mismo, que “la junta directiva ilegal debía proceder a ratificar el acta”, tras la aprobación de la anexión, pero “cerraron la sesión y no se ratificó”, luego de que la asamblea se suspendiera de forma abrupta tras la participación del director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, quien según él “insultó a las bancadas liberal y nacionalista.

Ese es el caso del Partido Liberal , donde algunos diputados sostienen que el proceso se ha realizado de manera correcta y otros afirman que no, por lo que comienzan a haber roces que podrían generar una nueva crisis a lo interno del instituto política de bandera rojo, blanco y rojo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El acta que aún falta por ratificar para validar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento ( CAF ), no solo divide al partido oficialista con el resto de bancadas representadas en el Congreso Nacional, sino también, a los representantes de las mismas fuerzas políticas entre sí.

Y mientras el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, defiende que ratificar el acta no es un requisito legal, sino un procedimiento administrativo que está quedando desfasado por la transmisión de las sesiones a través de la televisión y redes sociales, varios diputados opositores y diferentes sectores sociales denuncian que se estaría violentando la Ley Orgánica del Congreso si se aprueba la normativa saltándose estos parámetros.

Entre quienes no acataron la orden de su bancada se encuentra la diputada Kritza Pérez, quien reaccionó molesta ante la situación.

En su cuenta de Twitter, Pérez cuestionó: “¿Ahora piden que no ratifique el acta que valida mi propio voto, si no estoy fuera de línea de partido?”, esto porque según explicó, 13 de los 22 diputados del Partido Liberal, votaron a favor del CAF, por lo que no entiende que ahora se nieguen a ratificar el acta.