“Primero se votó y hasta después se debatió”, denuncia diputada Maribel Espinoza sobre proyecto de adhesión al CAF

Y este miércoles, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) agregó en su cuenta de Twitter que el acta que el oficialismo no quiere ratificar sí debe aprobarse, pues de no hacerlo sería una violación a la Ley Orgánica del Legislativo, pero al ratificarse en ella tienen que constar los errores que se cometieron durante la sesión que dejó como resultado la polémica aprobación de la anexión al CAF.

“Un acta de sesión no se encuentra por encima de la Constitución, ni por encima de una votación favorable y aprobada por el Pleno de Congresistas del Congreso Nacional, no tiene ningún valor jurídico sino solo un valor administrativo, no tiene ninguna fuerza legal (porque sólo es una nota o acta que constata los hechos, nada más), no tiene ningún poder para revertir una votación de aprobación de una ley, tal como lo pretenden distorsionar”, añade el texto.

Sin embargo, hay quienes aseguran que la negativa a ratificarla es porque el oficialismo sabe que no posee los votos necesarios.