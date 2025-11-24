"El país nos necesita": Ana García de Hernández llama al voto nacionalista

Tegucigalpa, Honduras.- La ex primera dama, Ana García de Hernández, instó a los militantes del Partido Nacional a ejercer el voto en las elecciones generales del 30 de noviembre, calificándolas como "la decisión más importante de nuestras vidas".

A través de su cuenta en X, García aseguró que Honduras necesita "rescatarse de la caída que representa Libre", señalando la pérdida de la democracia, la inseguridad y el alto costo de la vida como problemas que, según ella, afectan actualmente a las familias hondureñas.

"He recorrido cada rincón de nuestro país y escuchado a nuestra gente: todos coinciden en algo claro y fuerte... estábamos mejor con el Partido Nacional", expresó la también exprecandidata.