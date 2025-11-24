"El país nos necesita": Ana García de Hernández llama al voto nacionalista

Tegucigalpa, Honduras.- La ex primera dama, Ana García de Hernández, instó a los militantes del Partido Nacional a ejercer el voto en las elecciones generales del 30 de noviembre, calificándolas como "la decisión más importante de nuestras vidas".
A través de su cuenta en X, García aseguró que Honduras necesita "rescatarse de la caída que representa Libre", señalando la pérdida de la democracia, la inseguridad y el alto costo de la vida como problemas que, según ella, afectan actualmente a las familias hondureñas.
"He recorrido cada rincón de nuestro país y escuchado a nuestra gente: todos coinciden en algo claro y fuerte... estábamos mejor con el Partido Nacional", expresó la también exprecandidata.
Asimismo, recordó que, junto a su movimiento Avanza, logró posicionarse como la segunda fuerza dentro del partido, pero advirtió que "hoy eso no basta".
En su mensaje agregó que el partido debe de fortalecer la unidad interna y pidió a los nacionalistas visitar a correligionarios y convencer a personas no afiliadas para sumar apoyo de cara a las votaciones.
"Hoy necesitamos unirnos más que nunca. Por eso les pido, a todos mis correligionarios y a cada hondureño que quieren una Honduras mejor: de aquí al 30 de noviembre vayan y visiten a cada nacionalista y díganles que el país nos necesita ahora", escribió.
En su mensaje, también hizo un llamado directo al voto, pidiendo que el 30 de noviembre los simpatizantes respalden a Nasry Asfura como candidato presidencial, así como a todos los diputados y candidatos a alcaldes del Partido Nacional. "Votemos en plancha, todo azul, y defendamos juntos el futuro de Honduras", concluyó.