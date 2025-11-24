  1. Inicio
Fin de semana trágico: más de 17 personas ingresan a la morgue

La abogada Lorena Calix informó que durante el fin de semana más de 17 personas, incluidas cuatro mujeres, fueron ingresadas a la morgue. La cifra refleja un preocupante incremento de víctimas en el país, según reportes preliminares.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 10:37
El Heraldo Videos