Fin de semana trágico: más de 17 personas ingresan a la morgue
La abogada Lorena Calix informó que durante el fin de semana más de 17 personas, incluidas cuatro mujeres, fueron ingresadas a la morgue. La cifra refleja un preocupante incremento de víctimas en el país, según reportes preliminares.
Estalin Irías
seguir +
24 de noviembre de 2025 a las 10:37
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Hallan sin vida a Elsy Sosa en hotel de Siguatepeque
Estalin Irías
Videos sucesos
Fin de semana trágico: más de 17 personas ingresan a la morgue
Estalin Irías
Videos sucesos
Accidente en Santa Bárbara deja varias víctimas tras cierre de campaña política
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Ambulancia que trasladaba heridos de Santa Bárbara sufre accidente en Cofradía
Cortesía
Videos sucesos
Accidente en Santa Bárbara deja varias víctimas y heridos tras caravana política
Cortesía
Videos sucesos
Subcomisario muere y varios policías resultan heridos en enfrentamiento en Chamelecón
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Soñaba con ser policía: Caleb Hernández pierde la vida en balacera en Santa Bárbara
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Cámara de seguridad capta accidente en gasolinera en la salida al sur de la capital
Cortesía
Videos sucesos
Video: Conductor de motocicleta pierde la vida tras temeraria maniobra en Intibucá
Cortesía
Videos sucesos
Tragedia en Atlántida: siete personas mueren tras ingerir supuesto alcohol adulterado
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Segundo a segundo: así se registró el ataque a un guardia de la tercera edad en La Ceiba
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Lorena Cálix: MP investiga muertes por presunta intoxicación en Mezapa, Atlántida
Agustín Lagos