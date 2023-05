“Puede acarrear responsabilidad penal”, dice el Cohep sobre no ratificar acta de sesión para adhesión al CAF

Pero en el documento divulgado por Redondo se justifican diciendo que en el artículo 215 de la Constitución se establece que todo proyecto de ley, al aprobarse, debe pasar al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que se sancione y promulgue como ley, es decir que “una vez votado el proyecto de ley, no solo adopta la forma de Decreto, sino que también el mismo (decreto aprobado) no debe y no puede ser manipulado, modificado, alterado, mucho menos revertido”.

“Un acta de sesión no se encuentra por encima de la Constitución, ni por encima de una votación favorable y aprobada por el Pleno de Congresistas del Congreso Nacional, no tiene ningún valor jurídico sino solo un valor administrativo, no tiene ninguna fuerza legal (porque sólo es una nota o acta que constata los hechos, nada más), no tiene ningún poder para revertir una votación de aprobación de una ley, tal como lo pretenden distorsionar”, añadió.

“Desde el punto de vista jurídico sí se requiere la ratificación del acta, es un requisito legal, no se puede obviar esa parte, es un deber que tiene la junta directiva del Congreso Nacional”, insistió Solórzano, al tiempo que aprovechó para darle un consejo a los diputados de continuar con el diálogo, pues advirtió que “si no cumplen con el procedimiento legislativo pueden acarrear responsabilidad penal”.